Veículos elétricos. Utilizadores, carregamentos e postos dispararam em 2025

A Rede Nacional de Carregamento registou valores recorde em 2025, na sequência de “um crescimento expressivo e sem precedentes”.

Ao longo de 2025, foram registados mais de 8,8 milhões de carregamentos, o que corresponde a um aumento de 45% face ao ano anterior, enquanto o número de utilizadores distintos ultrapassou os 474 mil, traduzindo-se numa subida de 68%. “Estes números confirmam 2025 como o melhor ano de sempre da mobilidade elétrica em Portugal“, escreve a Mobi.E, num comunicado enviado às redações.

Os meses de agosto e dezembro destacaram-se como os mais dinâmicos do ano, com cerca de 874 mil carregamentos em agosto e mais de 872 mil em dezembro, “refletindo a crescente adesão dos portugueses à mobilidade elétrica, tanto em períodos de férias como no final do ano”, realça a mesma entidade.

Também ao nível da energia consumida foram atingidos picos. Em 2025, o consumo ultrapassou os 200 mil megawatts-hora (MWh), um valor 57% superior ao registado em 2024. Agosto e dezembro voltaram a liderar, com mais de 19 mil MWh consumidos em cada um destes meses. Com esta energia, foram percorridos mais de 1,3 mil milhões de quilómetros, evitando o consumo de mais de 60 milhões de litros de gasóleo.

Neste sentido, no ano passado, a utilização da rede evitou a emissão de mais de 160 mil toneladas de dióxido de carbono (CO₂) para a atmosfera. Para alcançar o mesmo impacto ambiental positivo, seriam necessárias mais de 2,6 milhões de árvores urbanas, com 10 anos de idade, capazes de reter igual quantidade de CO₂.

A expansão e utilização da infraestrutura acompanharam este crescimento. Estiveram em uso cerca de 23 mil tomadas ao longo de 2025, um aumento de mais de 42% face a 2024, integradas em mais de 11 mil postos, o que representa uma subida de 32% em comparação com o ano anterior.