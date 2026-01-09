5 coisas que vão marcar o dia
O Eurostat vai divulgar a evolução dos preços das habitações no terceiro trimestre de 2025, enquanto que o Parlamento português debate e vota o pacote da habitação apresentado pelo Governo.
INE e Eurostat divulgam esta sexta-feira novos dados sobre o mercado da habitação em Portugal e na União Europeia. No Parlamento, o pacote da habitação será debatido e submetido a votação. Também está marcada uma reunião negocial da Federação Nacional dos Médicos com o Ministério da Saúde, a Administração Pública e as Entidades Públicas Empresariais (EPE) da Saúde. E, ainda, é dia da reunião do Conselho de Estado.
Quanto custa construir habitações novas?
Esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE) vai dar a conhecer o índice de custos de construção de habitação nova, relativo a novembro de 2025. Em outubro, construir uma habitação nova era 4,5% mais caro do que no ano anterior, em parte devido a uma subida de 8,3% dos custos de mão-de-obra.
Como estão os preços das habitações na União Europeia?
O Eurostat, o serviço de estatísticas da União Europeia, vai também divulgar o índice de preços das habitações, durante o terceiro trimestre de 2025. No segundo trimestre de 2025, Portugal foi mesmo o país que registou o maior aumento do preço das casas na União Europeia, aumentando 17,2%.
Pacote da habitação vai a votos no Parlamento
A agenda desta sexta-feira vai ficar marcada pelo debate e votação do pacote da habitação, que prevê medidas de desagravamento fiscal, bem como alterações ao licenciamento, à urbanização e à reabilitação urbana, apresentadas pelo Governo como forma de aumentar a oferta de habitação no mercado.
Negociações na Saúde
Já a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) vai reunir-se com o Ministério da Saúde, a Administração Pública e as Entidades Públicas Empresariais (EPE) da Saúde, para a abertura imediata de negociações. A reunião está prevista para as 16h, no Ministério da Saúde.
Conselho de Estado reúne
Apesar de as presidenciais estarem a bater à porta, o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou uma reunião do Conselho de Estado para esta sexta-feira às 15:00, no Palácio de Belém. Vai ser discutido o panorama internacional, em particular a situação na Ucrânia. Recorde-se que dois dos candidatos às presidenciais fazem parte do Conselho de Estado: Luís Marques Mendes e André Ventura.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
5 coisas que vão marcar o dia
{{ noCommentsLabel }}