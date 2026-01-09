5 coisas que vão marcar o dia

INE e Eurostat divulgam esta sexta-feira novos dados sobre o mercado da habitação em Portugal e na União Europeia. No Parlamento, o pacote da habitação será debatido e submetido a votação. Também está marcada uma reunião negocial da Federação Nacional dos Médicos com o Ministério da Saúde, a Administração Pública e as Entidades Públicas Empresariais (EPE) da Saúde. E, ainda, é dia da reunião do Conselho de Estado.

Quanto custa construir habitações novas?

Esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE) vai dar a conhecer o índice de custos de construção de habitação nova, relativo a novembro de 2025. Em outubro, construir uma habitação nova era 4,5% mais caro do que no ano anterior, em parte devido a uma subida de 8,3% dos custos de mão-de-obra.

Como estão os preços das habitações na União Europeia?

O Eurostat, o serviço de estatísticas da União Europeia, vai também divulgar o índice de preços das habitações, durante o terceiro trimestre de 2025. No segundo trimestre de 2025, Portugal foi mesmo o país que registou o maior aumento do preço das casas na União Europeia, aumentando 17,2%.

Pacote da habitação vai a votos no Parlamento

A agenda desta sexta-feira vai ficar marcada pelo debate e votação do pacote da habitação, que prevê medidas de desagravamento fiscal, bem como alterações ao licenciamento, à urbanização e à reabilitação urbana, apresentadas pelo Governo como forma de aumentar a oferta de habitação no mercado.

Negociações na Saúde

Já a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) vai reunir-se com o Ministério da Saúde, a Administração Pública e as Entidades Públicas Empresariais (EPE) da Saúde, para a abertura imediata de negociações. A reunião está prevista para as 16h, no Ministério da Saúde.

Conselho de Estado reúne

Apesar de as presidenciais estarem a bater à porta, o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou uma reunião do Conselho de Estado para esta sexta-feira às 15:00, no Palácio de Belém. Vai ser discutido o panorama internacional, em particular a situação na Ucrânia. Recorde-se que dois dos candidatos às presidenciais fazem parte do Conselho de Estado: Luís Marques Mendes e André Ventura.