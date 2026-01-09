“A diversão vive aqui” é a nova campanha da Betano com Cristina Ferreira
A marca de casino online Betano renovou a aposta na apresentadora televisiva Cristina Ferreira, como embaixadora.
A Betano apresentou uma nova campanha de casino com o mote “A diversão vive aqui“. A marca da Kaizen Gamin pretende reforçar o posicionamento no entretenimento digital, renovando a aposta em Cristina Ferreira como embaixadora.
A campanha inspira-se no universo dos late night shows, colocando Cristina no papel de anfitriã de um programa noturno. No ano passado, o conceito colocava a apresentadora de televisão a partilhar o protagonismo com os jogadores do Casino Betano.
“Nesta nova campanha, trouxemos os jogos de casino para o centro da ação e criámos uma interação inesperada entre as personagens de alguns jogos e a Cristina, num formato inspirado num late night show. O resultado é um registo leve e divertido, que reforça a componente de entretenimento e aproxima a Betano dos seus utilizadores. Ter a Cristina Ferreira, a maior referência do entretenimento em Portugal, como nossa embaixadora constitui um alinhamento perfeito com a nossa proposta de oferecer entretenimento de qualidade de forma responsável”, refere José Almeida, marketing manager da Betano Portugal.
Por sua vez, Cristina Ferreira refere que “o entretenimento é o que sempre orientou o meu percurso profissional e é isso que me liga à Betano. Trata-se de uma marca com uma visão clara, que investe em Portugal e comunica de forma inteligente com o público. Continuar como embaixadora do Casino da Betano é dar seguimento a uma parceria coerente, assente na promoção de um entretenimento responsável, um valor central para a marca”.
A nova campanha da Betano tem assinatura criativa da Wieden+Kennedy Amsterdam, realização da Bine Bach e produção a cargo da Biscuit Filmworks em parceria com a Page International. Está presente em televisão, OOH, imprensa e meios digitais, com o planeamento de meios a cargo da Initiative.
