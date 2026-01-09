Ideias +M

“A diversão vive aqui” é a nova campanha da Betano com Cristina Ferreira

 + M,

A marca de casino online Betano renovou a aposta na apresentadora televisiva Cristina Ferreira, como embaixadora.

A Betano apresentou uma nova campanha de casino com o mote “A diversão vive aqui“. A marca da Kaizen Gamin pretende reforçar o posicionamento no entretenimento digital, renovando a aposta em Cristina Ferreira como embaixadora.

A campanha inspira-se no universo dos late night shows, colocando Cristina no papel de anfitriã de um programa noturno. No ano passado, o conceito colocava a apresentadora de televisão a partilhar o protagonismo com os jogadores do Casino Betano.

Nesta nova campanha, trouxemos os jogos de casino para o centro da ação e criámos uma interação inesperada entre as personagens de alguns jogos e a Cristina, num formato inspirado num late night show. O resultado é um registo leve e divertido, que reforça a componente de entretenimento e aproxima a Betano dos seus utilizadores. Ter a Cristina Ferreira, a maior referência do entretenimento em Portugal, como nossa embaixadora constitui um alinhamento perfeito com a nossa proposta de oferecer entretenimento de qualidade de forma responsável”, refere José Almeida, marketing manager da Betano Portugal.

Por sua vez, Cristina Ferreira refere que “o entretenimento é o que sempre orientou o meu percurso profissional e é isso que me liga à Betano. Trata-se de uma marca com uma visão clara, que investe em Portugal e comunica de forma inteligente com o público. Continuar como embaixadora do Casino da Betano é dar seguimento a uma parceria coerente, assente na promoção de um entretenimento responsável, um valor central para a marca”.

A nova campanha da Betano tem assinatura criativa da Wieden+Kennedy Amsterdam, realização da Bine Bach e produção a cargo da Biscuit Filmworks em parceria com a Page International. Está presente em televisão, OOH, imprensa e meios digitais, com o planeamento de meios a cargo da Initiative.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

“A diversão vive aqui” é a nova campanha da Betano com Cristina Ferreira

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Marketing
Betano reforça posicionamento no futebol em campanha

"Confia naquilo que nos une" é o mote da campanha, que pretende ser uma homenagem ao poder unificador do futebol. A criatividade é da Another Circus, com produção da Trix, e planeamento da Initiative.

+ M,

Negócios +M
Betano entrega conta de meios à Initiative

A agência liderada por Rui Freire vai trabalhar as vertentes de estratégia, planeamento e compra de todos os meios, offline e digitais, bem como de outras áreas de ativação da marca.

+ M,

Pessoas +M
Cristina Ferreira é o novo rosto da Betano

A apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI é a nova embaixadora da marca de apostas desportivas e casino online. A parceria está a ser revelada através de uma campanha multimeios.

+ M,