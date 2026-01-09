Chef Michelin Louis Anjos assume a liderança do Verdelago Resort

O chef Louis Anjos assume a liderança gastronómica do Verdelago Resort, na Praia Verde, Algarve, este mês. Começa assim uma nova fase estratégica do projeto em que a gastronomia é “uma componente transversal da experiência, ancorada no produto, na sazonalidade e na autenticidade”, diz o hotel em comunicado.

“A nomeação assinala a consolidação da gastronomia como um dos pilares estruturantes da experiência do resort e do seu posicionamento a médio e longo prazo, em contexto nacional e internacional”, acrescentam.

Distinguido pelo Guia Michelin em 2018, Louis Anjos tem estado ligado a vários projetos no Algarve, nomeadamente o restaurante Bon Bon, “onde integrou a equipa responsável pela manutenção da estrela Michelin durante três anos”, e o restaurante Al Sud, “onde conquistou a sua primeira estrela apenas seis meses após a abertura”.

“A cozinha de fine dining é uma paixão, mas o verdadeiro desafio está em criar projetos fortes, coerentes e duradouros, com personalidade e capacidade de evoluir ao longo do tempo. O Verdelago reúne todas as condições para isso”, diz Louis Anjos, em comunicado.

Louis Anjos é natural de Minde, no concelho de Alcanena, formou-se na escola de hotelaria de Fátima e iniciou o percurso profissional em 2000:

Passou por restaurantes de Leiria e do Algarve, incluindo o Vila Vita Parc, Vila Lara Resort e Suites Alba Resort.

Em 2016 assumiu funções de Chef Executivo no Macdonald Monchique Resort & Spa.

Em 2012 venceu o concurso Chefe Cozinheiro do Ano, distinção reservada a um grupo restrito de chefs nacionais.

O Verdelago Resort situa-se na Praia Verde, concelho de Castro Marim e estende-se por cerca de 86 hectares de terreno. É o único resort de 5 estrelas na linha de costa do Sotavento algarvio. Está aberto desde 2023.