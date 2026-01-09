Pessoas ECO Avenida

Chef Michelin Louis Anjos assume a liderança do Verdelago Resort

  • ECO
  • 16:01

O chef assume no Verdelago Resort, na Praia Verde, a liderança de um projeto gastronómico que se pretende com identidade própria. No currículo tem uma estrela Michelin conquistada em seis meses.

O chef Louis Anjos assume a liderança gastronómica do Verdelago Resort, na Praia Verde, Algarve, este mês. Começa assim uma nova fase estratégica do projeto em que a gastronomia é “uma componente transversal da experiência, ancorada no produto, na sazonalidade e na autenticidade”, diz o hotel em comunicado.

“A nomeação assinala a consolidação da gastronomia como um dos pilares estruturantes da experiência do resort e do seu posicionamento a médio e longo prazo, em contexto nacional e internacional”, acrescentam.

Distinguido pelo Guia Michelin em 2018, Louis Anjos tem estado ligado a vários projetos no Algarve, nomeadamente o restaurante Bon Bon, “onde integrou a equipa responsável pela manutenção da estrela Michelin durante três anos”, e o restaurante Al Sud, “onde conquistou a sua primeira estrela apenas seis meses após a abertura”.

“A cozinha de fine dining é uma paixão, mas o verdadeiro desafio está em criar projetos fortes, coerentes e duradouros, com personalidade e capacidade de evoluir ao longo do tempo. O Verdelago reúne todas as condições para isso”, diz Louis Anjos, em comunicado.

Louis Anjos é natural de Minde, no concelho de Alcanena, formou-se na escola de hotelaria de Fátima e iniciou o percurso profissional em 2000:

  • Passou por restaurantes de Leiria e do Algarve, incluindo o Vila Vita Parc, Vila Lara Resort e Suites Alba Resort.
  • Em 2016 assumiu funções de Chef Executivo no Macdonald Monchique Resort & Spa.
  • Em 2012 venceu o concurso Chefe Cozinheiro do Ano, distinção reservada a um grupo restrito de chefs nacionais.

O Verdelago Resort situa-se na Praia Verde, concelho de Castro Marim e estende-se por cerca de 86 hectares de terreno. É o único resort de 5 estrelas na linha de costa do Sotavento algarvio. Está aberto desde 2023.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Chef Michelin Louis Anjos assume a liderança do Verdelago Resort

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.