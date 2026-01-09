Combustíveis ditam nova contração das exportações. Compras ao exterior encolhem quase 8%

As exportações deram um novo tombo em novembro, pelo segundo mês consecutivo, ao contraírem 1,7% em termos homólogos, penalizadas pelos combustíveis. Mas a queda das importações foi ainda mais significativa (-7,9%), de acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas.

“Em novembro de 2025, as exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais de, respetivamente, -1,7% e -7,9% (-5,8% e -2,9%, pela mesma ordem, em outubro de 2025)”, escreve o INE. A categoria de combustíveis e lubrificantes foi a que mais penalizou as exportações em novembro, devido, sobretudo, à redução das transações destes produtos (-64,4%). Recorde-se que a Galp tinha prevista uma paragem de 50 dias, no final do ano, para fazer a manutenção da refinaria de Sines. O anúncio foi feito logo em março pela diretora da refinaria.

Se não fosse a quebra das vendas ao exterior dos combustíveis, a trajetória das exportações inverter-se-ia, registado um crescimento de 2,5% (depois de contração de 3,5%, em outubro), ou seja, teria sido o quarto melhor mês do ano. O melhor foi mesmo setembro (+13,8%), depois da entrada em vigor do novo acordo comercial entre a União Europeia (UE) e os Estados Unidos, que pôs fim à “guerra de tarifas” entre os dois blocos económicos.

No entanto, quando excluídas as transações sem transferência de propriedade (transações com vista a ou na sequência de trabalhos por encomenda, sem transferência de propriedade – TTE), a contração das exportações revelou-se mais acentuada (-6,2%; -3,6% em outubro), enquanto a diminuição das importações foi menos pronunciada (-2,8%, -3,4% em outubro)”, acrescenta o gabinete nacional de estatísticas.

Assim, o défice da balança comercial de bens atingiu 1.991 milhões de euros, refletindo um desagravamento de 629 milhões de euros face a novembro de 2024. “No entanto, excluindo as TTE, o défice comercial registou um agravamento de 167 milhões de euros”, ressalva o INE.

Em termos acumulados no ano, até novembro, as exportações aumentaram 0,6% em termos homólogos (+2,4% no mesmo período de 2024). Contudo, excluindo as transações sem transferência de propriedade, as exportações registam uma diminuição de -1,6% (compara com +1% no mesmo período de 2024).

