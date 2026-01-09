Conselho de Estado sobre Ucrânia e Venezuela termina sem divulgar conclusões

A reunião do Conselho de Estado sobre a situação internacional, em particular na Ucrânia e na Venezuela, terminou esta sexta-feira, ao fim de quatro horas, cerca das 19:10, sem a divulgação de conclusões.

No comunicado distribuído à comunicação social depois de terminada a reunião lê-se apenas que “o Conselho de Estado, reunido sob a presidência de sua excelência o Presidente da República, hoje, dia 09 de janeiro, no Palácio de Belém, analisou a situação internacional, em particular na Venezuela e na Ucrânia”.

Houve conselheiros que saíram antes do fim da reunião, entre os quais o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, cerca das 17:00, o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, às 18:20, e o antigo Presidente da República Aníbal Cavaco Silva, perto das 18:30.