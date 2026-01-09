Política

Conselho de Estado sobre Ucrânia e Venezuela termina sem divulgar conclusões

  • Lusa
  • 19:49

A reunião dos conselheiros de Estado terminou ao fim do quatro horas. Três conselheiros, Cavaco Silva, José Pedro Aguiar-Branco e Miguel Albuquerque saíram antes do fim da reunião.

A reunião do Conselho de Estado sobre a situação internacional, em particular na Ucrânia e na Venezuela, terminou esta sexta-feira, ao fim de quatro horas, cerca das 19:10, sem a divulgação de conclusões.

No comunicado distribuído à comunicação social depois de terminada a reunião lê-se apenas que “o Conselho de Estado, reunido sob a presidência de sua excelência o Presidente da República, hoje, dia 09 de janeiro, no Palácio de Belém, analisou a situação internacional, em particular na Venezuela e na Ucrânia”.

Houve conselheiros que saíram antes do fim da reunião, entre os quais o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, cerca das 17:00, o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, às 18:20, e o antigo Presidente da República Aníbal Cavaco Silva, perto das 18:30.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Conselho de Estado sobre Ucrânia e Venezuela termina sem divulgar conclusões

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

ECO da Campanha. O Conselho de Estado e o elogio de Santana

Mariana Bandeira, Lusa,

A pouco mais de uma semana das eleições para Belém, a luta pelo segundo lugar das intenções de voto mantém-se acesa. A pausa para Conselho de Estado e a saúde mereceram críticas dos vários candidatos.