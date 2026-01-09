Construção do Hospital Central do Algarve vai custar 420 milhões

A construção do novo Hospital Central do Algarve já foi aprovada em Conselho de Ministros (CM), anunciou esta sexta-feira o Governo. O valor do investimento na obra será de “mais de 420 milhões de euros”, a desenvolver em modalidade de parceria público-privada (PPP), resultando num encargo total de 1.100 milhões de euros para o Estado ao longo de 26 anos, já considerando encargos financeiros, contabilizou António Leitão Amaro, ministro da Presidência.

“Depois de 20 anos, depois de oito primeiras pedras, foi finalmente, por este Governo, hoje, aprovada a construção do Hospital Central do Algarve”, anunciou António Leitão Amaro na conferência de imprensa que se seguiu à reunião do Executivo.

Hoje é um dia histórico para os algarvios, para o Algarve e para o país. Finalmente, uma das mais importantes obras na saúde em Portugal vai andar e vai acontecer. O Hospital Central do Algarve, sonho de tantos, concretizada por este Governo com esta decisão hoje do Conselho de Ministros. António Leitão Amaro Ministro da Presidência

O anúncio de que haveria fumo branco sobre este hospital localizado nos territórios de Faro e Loulé surgiu no debate parlamentar de quinta-feira, pela boca do primeiro-ministro.

“Hoje é um dia histórico para os algarvios, para o Algarve e para o país. Finalmente, uma das mais importantes obras na saúde em Portugal vai andar e vai acontecer. O Hospital Central do Algarve, sonho de tantos, concretizada por este Governo com esta decisão hoje do Conselho de Ministros”.

Na área da saúde, o CM aprovou também um reforço de dez milhões de euros para acordos de cooperação do Estado com misericórdias para prestação de serviços de saúde. O dinheiro será canalizado para as misericórdias da região Norte, detalhou Leitão Amaro.

Leitão lembra “nuvens cor-de-rosa” com Sócrates

O Hospital Central do Algarve é um processo com cerca de duas décadas. Em 2008, o Governo de José Sócrates deu os mesmos passos que o de Luís Montenegro toma agora, ficando na altura prometida a inauguração para 2012. O custo, à data, seria de 250 milhões de euros e envolvia igualmente uma PPP.

“Eu estava mesmo à espera de ver o secretário-geral do Partido Socialista [dizer] que quem decidiu o Hospital Central do Algarve foi o engenheiro José Sócrates, quando pôs uma das primeiras pedras. Ou, já agora, o Governo do PSD e CDS de Pedro Santana Lopes quando tomou medidas, as primeiras, para realizar o estudo que levou à realização. Não faz quem fala, quem promete, quem governa em nuvens cor-de-rosa. Faz quem contrata, quem paga, quem executa“, reclamou.

Nesta conferência de imprensa não foram indicadas datas para o concurso público, para o início de construção ou uma previsão de data de inauguração. Remetendo mais informações para o Ministério da Saúde, o ministro da Presidência deixou no ar uma data indicativa: “Sei que se estima que os pagamentos decorram a partir de 2032. É uma obra muito grande, muito significativa. É necessário fazer a contratação da PPP, lançar os procedimentos concursais, fazer o concurso, fazer a obra”.