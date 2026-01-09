Programa da habitação “tem três palavras de ordem: oferta, oferta e oferta”, afirma Miranda Sarmento

Descida do IVA na construção, redução do IRS sobre rendimentos prediais e agilizar o licenciamento. Os deputados da Assembleia da República debatem e votam esta sexta-feira as medidas do programa Construir Portugal apresentado pelo Governo, mas também propostas dos outros partidos. Acompanhe aqui em direto.

