“Faltam instrumentos financeiros para capacitar as empresas” no pacote da habitação

A administradora executiva do grupo AM48, promotor imobiliário que tem sob gestão ativos no valor de mais de 220 milhões, diz que o setor reagiu ao programa do Governo de forma positiva, embora alerte para a necessidade de reforço do apoio ao financiamento dos projetos.

“Estamos bastante satisfeitos com o facto de estar a haver uma proposta de mudança e acredito que aqui a grande mensagem do setor para a Assembleia é aprovem (…). Precisamos de alguma estabilidade para que os próprios investidores consigam investir e executar com segurança e estabilidade”, refere Francisca Lourenço Martins, cuja empresa tem vários empreendimentos residenciais em construção.

O principal problema a endereçar daqui para a frente é a criação de mais produtos financeiros, uma vez que os promotores, para se dirigem à banca tradicional, precisam de ter, pelo menos, 33% do projeto (em planta) vendido. “Acredito que há aqui uma falta de oferta de instrumentos financeiros para capacitar as empresas nesta fase dos projetos, o que iria permitir, avançar para outros mais rápido e, no final do dia, colocar mais casas no mercado”, adverte.