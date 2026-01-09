Inteligência Artificial

Google lança ferramenta de IA no Gmail que resume conversas por email

  • Lusa
  • 9:51

A Google tem uma nova ferramenta para o Gmail que resume longas conversas e uma funcionalidade que permite aos utilizadores 'conversar' com a sua caixa de entrada para localizar informações.

A Google lançou uma nova ferramenta de inteligência artificial (IA) para o Gmail que resume longas conversas por email e uma funcionalidade que permite aos utilizadores ‘conversar’ com a sua caixa de entrada para localizar informações específicas.

“Tal como acontece com a ‘pesquisa Google’, a funcionalidade ‘resumos de IA’ transforma a informação em respostas sem a necessidade de pesquisa manual. Ao abrir um email com dezenas de respostas, o Gmail sintetiza toda a conversa num resumo conciso dos pontos principais“, explicou a Google em comunicado. Esta nova ferramenta ficou disponível esta quinta-feira para todas as contas, sem custos adicionais.

Além disso, a empresa lançou também uma funcionalidade de IA capaz de responder às perguntas dos utilizadores. “Em vez de pesquisar palavras-chave ou vasculhar um ano inteiro de emails, basta usar linguagem natural, como ‘Quem foi o canalizador que me deu um orçamento para a remodelação da minha casa de banho no ano passado?'”, explicou a empresa.

“O raciocínio avançado do Gemini encontra a resposta, resumindo instantaneamente os detalhes exatos de que necessita”, acrescentou. No entanto, a funcionalidade “resumos de IA”, que permite aos utilizadores fazer perguntas nas suas caixas de entrada, está apenas disponível para subscritores do Google AI Pro e Ultra, que custam 19,99 e 249,99 dólares por mês, respetivamente.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Google lança ferramenta de IA no Gmail que resume conversas por email

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Google lança Gemini 3 com agente de IA integrado

Tiago Alexandre Pereira,

A Google lançou esta terça-feira o Gemini 3, o seu modelo de inteligência artificial mais avançado, que inclui o Gemini Agent, um agente capaz de executar tarefas complexas e de múltiplos passos.

1