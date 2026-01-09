Grupo de António Parente compra hotel junto ao aeroporto Sá Carneiro

A AP Hotels & Resorts, detida pelo Grupo Madre, comprou no final do ano passado o OPO Hotel Porto Aeroporto, localizado junto ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. Com esta operação, passa a contar com dez unidades hoteleiras em Portugal.

A apenas 500 metros do aeroporto portuense, o hotel passará a chamar-se AP Aeroporto Porto. A unidade tem 64 quartos e suítes, restaurante bar, parking e salas de conferências.





“Será agora iniciado o processo de integração plena da unidade no grupo AP Hotels & Resorts, garantindo que os padrões de qualidade, hospitalidade e atendimento da cadeia sejam implementados com sucesso”, afirma o grupo detido por António Parente, em comunicado.

Com esta operação, o grupo hoteleiro português passa a a contar com dez unidades hoteleiras em Portugal. No Norte, o grupo Madre tem o AP Dona Aninhas em Viana do Castelo e agora o AP Aeroporto Porto, seis unidades no Algarve e duas no Alentejo.

Criado em 2015, o grupo AP Hotels & Resorts pertence à Madre Turismo, detida por António Parente.