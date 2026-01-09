Negócios +M

Instalações da antiga gráfica Sogapal vão a leilão por 3,5 milhões

O leilão para a compra das instalações da antiga gráfica em Oeiras ocorre no dia 21 de janeiro, com o valor mínimo nos 3,5 milhões de euros. É o mais recente capítulo da falências de gráficas.

As instalações da antiga gráfica Sogapal — em Oeiras –, assim como os equipamentos e mobiliários incluídos, vão a leilão por um valor global de 4,5 milhões de euros. O imóvel em si vai a leilão promovido pela Avalibérica pelo valor mínimo de 3,5 milhões. Este é o mais recente capítulo num setor gráfico fragilizado pela falência de empresas como a Lisgráfica.

No catálogo do leilão — que ocorre no dia 21 de janeiro pelas 14h30 — estão incluídos o armazém de dois pisos e anexos, as máquinas e equipamentos destinados à indústria gráfica, os meios de movimentação e carga e o mobiliário de escritório e equipamento informático.

O processo decorre da insolvência da Sogapal, gráfica que chegou a ser uma das maiores em Portugal e onde eram impressos os jornais Sol e I. Antes da insolvência decretada em 2021, a empresa tinha aderido em 2013 e 2016 a um Processo Especial de Revitalização (PER), sem sucesso.

