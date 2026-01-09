Leitão Amaro acusa PS de não ter pago nenhuma das 275 ambulâncias encomendadas

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, acusou esta sexta-feira o Governo socialista de não ter contratado nenhuma das 275 ambulâncias que encomendou, depois das críticas do PS de que o concurso foi decidido em 2023.

“Não faz quem promete, quem governa em nuvens cor-de-rosa. Faz quem paga, quem contrata, quem executa. Quem lá esteve oito anos não fez e não contratou estas ambulâncias”, disse António Leitão Amaro, na conferência de imprensa após a realização do Conselho de Ministros.

O governante argumentou que durante os oito anos de Governo socialista foram encomendados 100 veículos, com uma despesa de 4,2 milhões de euros. No entanto, garantiu que “os Governos do PS não compraram, não contrataram, não pagaram nenhum destes 275 veículos, dos quais 163 são ambulâncias e 85 são VMER”.

“São 16,8 milhões de euros, mas dada a forma como a ESPAP contratualizou foi possível adquirir mais 13 ambulâncias do que o previsto“, disse.

O secretário-geral do PS desafiou esta sexta-feira de manhã o primeiro-ministro a esclarecer se sabia que o concurso para novas ambulâncias foi decidido por um Governo socialista, ou se “faltou à verdade” ao Parlamento, tendo de pedir desculpa.

“O primeiro-ministro deve uma resposta ao país. Ele foi enganado por parte dos serviços e, se foi enganado, o que é que vai fazer para assumir responsabilidades e para esse serviço assumir responsabilidades, ou tinha conhecimento e decidiu omitir esta informação e, se o fez, faltou à verdade ao Parlamento e isso é muito grave”, defendeu José Luís Carneiro aos jornalistas na Assembleia da República, citado pela Lusa.

O líder socialista argumentou que mentir ao Parlamento “nos Estados Unidos da América dava um impeachment [processo com vista à destituição] do Presidente” e que tal “é inaceitável numa democracia qualificada”.

Em resposta aos jornalistas, após o Conselho de Ministros, Leitão Amaro atirou também responsabilidades para o PS sobre o facto de as ambulâncias chegarem apenas no verão. “Ser no verão de 2026 tal como ser em janeiro de 2026 já é tarde face às necessidades, mas tivemos nove anos de Governo socialista que em nove anos adquiriram 100″, disse.

A decisão das novas viaturas para o INEM foi anunciada por Luís Montenegro no debate quinzenal de quinta-feira, no pico de uma chuva de críticas à ministra da Saúde e ao Governo, após a morte de pelo menos três pessoas depois de contactarem o INEM.