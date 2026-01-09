Mário Centeno ao ECO. “A agenda do Banco Central Europeu deve evoluir”

O Banco Central Europeu (BCE) é uma das peças decisivas da afirmação europeia e tem de continuar a ser “um pilar de credibilidade e de preservação da estabilidade económica”, defende Mário Centeno, candidato português ao lugar de vice-presidente da instituição, em declarações ao ECO.

“A Europa entrou numa fase de incerteza estrutural – impulsionada por tensões comerciais, elevada dívida soberana, exigências fiscais com a defesa, o clima e o investimento digital, e pela perspetiva de mudanças abruptas na estrutura das nossas economias e mercados de trabalho. Nos próximos anos, as instituições da UE deverão funcionar como uma âncora estabilizadora”, afirma o ex-governador do Banco de Portugal, quando questionado acerca do papel que o BCE tem de desempenhar num contexto tão desafiante como o atual.

As inovações financeiras impactam na transmissão monetária e na estabilidade do mercado, particularmente através das suas ligações com os ativos financeiros tradicionais. Estas tendências exigirão uma inovação contínua em ferramentas, regulação e análise. Mário Centeno Ex-Governador do Banco de Portugal

Mas, para desempenhar esse papel, as instituições europeias têm de continuar a mudar e a adaptar-se a uma realidade que se altera de forma cada vez mais rápida. “A agenda do BCE deve evoluir. As inovações financeiras impactam na transmissão monetária e na estabilidade do mercado, particularmente através das suas ligações com os ativos financeiros tradicionais. Estas tendências exigirão uma inovação contínua em ferramentas, regulação e análise”, defende o responsável.

Para o antigo ministro das Finanças nos governos socialistas de António Costa, “tudo isto se liga à coesão e competitividade a longo prazo da Europa e esse é o mais importante contributo do BCE para a Europa”. “Um pilar de credibilidade e de preservação da estabilidade macroeconómica”, sublinha.

Mário Centeno confirmou na quinta-feira, em declarações ao ECO, a sua candidatura ao lugar que o vice-presidente Luis de Guindos vai deixar no final do seu mandato, daqui a pouco mais de quatro meses.

Já esta manhã, o Governo confirmou a entrega formal da candidatura de Mário Centeno a vice-presidente do Banco Central Europeu. “O Ministério das Finanças apresentou essa candidatura ao presidente do Eurogrupo ontem [quinta-feira] ao fim do dia”, referiu a tutela num curto comunicado enviado às redações.

Além do português, há outros cinco candidatos ao cargo de vice-presidente do BCE: um finlandês, um croata, um estónio, um letão e um lituano.