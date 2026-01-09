“Medida mais eficaz é reduzir fiscalidade do arrendamento, mas falta a modalidade de quartos”

A economista Vera Gouveia Barros considera que a medida do programa Construir Portugal que será mais eficaz é o desagravamento fiscal do arrendamento pelo “efeito quase mecânico” em determinadas rendas.

“Passo a ter 10% de taxa autónoma no IRS para as rendas até 2.300 euros. O que é que isso me leva? Que as rendas entre 2.300 euros e 2.760, para estes valores, estaria a cobrar imposto de 25%, fazendo com que o senhorio receba (líquido) menos do que se cobrar os 2.300 e pagar os 10%. Portanto, esta faixa de rendas, diria que vai tender a desaparecer”, afirmou ao ECO no dia em que o pacote fiscal para mitigar a crise habitacional vai ser discutido no Parlamento.

“Se considerarmos que, hoje em dia, há pouca casa colocada no mercado e o poder negocial está do lado dos senhorios, quer dizer que já estão a cobrar a renda máxima que conseguiram cobrar. Portanto, se não adianta subirem para mais de 2.760 euros, o que vai acontecer é que vão descer para os 2.300 euros”, diz a investigadora em habitação e turismo, recusando comentar a escolha do adjetivo “moderado”. No entanto, Vera Gouveia Barros considera que o Construir Portugal ‘esqueceu-se’ da vertente de diagnóstico e de medidas fiscais adaptadas ao arrendamento na modalidade de quartos.