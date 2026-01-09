MFA Legal Tech reforça área de Tecnologia, Digital e Regulatório com Leonor Gambôa Machado

A MFA LEGAL & TECH acaba de anunciar o reforço da sua área de Tecnologia, Digital e Regulatório, com a integração de Leonor Gambôa Machado. A advogada, que integra a Sociedade na qualidade de Associada, transita da Cuatrecasas onde exerceu atividade nos últimos 4 anos.

De acordo com Jorge Silva Martins, sócio responsável pela área de Tecnologia, Digital e Regulatório da MFA LEGAL & TECH: “É com muita satisfação que vemos a equipa de tecnologia reforçada com a entrada da Leonor”. E acrescenta: “Para além da inegável valia das competências técnicas de que já dispõe e do seu enorme potencial, este reforço representa mais um importante passo na concretização da visão que temos para a MFA: uma boutique jurídica altamente especializada, composta por profissionais de excelência, próxima do meio académico, e orientada para a prestação de serviços jurídicos diferenciados e de elevado valor acrescentado para os nossos clientes”.

Samuel Fernandes de Almeida sublinha: “Damos as boas-vindas à Leonor, um jovem talento que vem reforçar a nossa equipa de tecnologia e regulatório”. Para o managing partner da sociedade: “A Leonor é bom exemplo da capacidade de atração do nosso projeto e representa, bem, o perfil de advogado que pretendemos na MFA: sólida formação jurídica, experiência em escritórios Tier 1 e ligação à Academia”. Samuel Fernandes de Almeida remata: “A nossa forte especialização, cultura de exigência e proximidade continuam a ser fatores de diferenciação, pelo que em 2026 continuaremos a reforçar as nossas equipas e a oferta de serviços aos nossos clientes”.

Leonor Gambôa Machado é licenciada em Direito e pós-graduada em Direito do Consumo pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Possui ainda uma pós-graduação em Direito das Empresas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Concluiu dois cursos intensivos pela Jurisnova: de “Direito do Consumo e Resolução Alternativa de Litígios de Consumo” e “Proteção de Dados (RGPD)”. A advogada é, desde 2021, investigadora no NOVA Consumer Lab na Área de Direito do Consumo.