Mineração. Rio Tinto e Glencore negoceiam fusão de 260 mil milhões de dólares

A Rio Tinto está em conversações para adquirir a Glencore, numa operação que poderia criar a maior empresa mineira do mundo, com um valor de mercado combinado de quase 260 mil milhões de dólares, estima o Financial Times.

Segundo um comunicado separado, as duas empresas têm mantido “discussões preliminares” sobre a combinação de parte ou da totalidade dos seus negócios, o que poderá incluir uma fusão totalmente em ações entre a Rio Tinto e a Glencore. Caso se concretize, qualquer transação de fusão seria realizada através da aquisição da Glencore pela Rio Tinto, mediante um esquema de reorganização aprovado pelo tribunal.

Ambas as empresas salientam que não há garantia de que os termos de qualquer acordo ou oferta venham a ser aceites, depois de o Financial Times ter noticiado que as conversações foram retomadas. De acordo com as regras de aquisições do Reino Unido, a Rio Tinto tem até 5 de fevereiro para fazer uma oferta formal à Glencore ou informar que não avançará com o negócio.

Este é o segundo ciclo de negociações em pouco mais de um ano entre as duas empresas, depois de a Glencore ter abordado a Rio Tinto no final de 2024 para um negócio que acabou por não se concretizar.

A Rio Tinto, empresa anglo-australiana e maior produtora mundial de minério de ferro, tem uma capitalização de mercado de cerca de 142 mil milhões de dólares. A suíça Glencore, uma das maiores produtoras de metais básicos, estava avaliada em 65 mil milhões de dólares no último fecho de mercado.

Os mineradores globais estão numa acelerada corrida para expandir a produção de metais, incluindo o cobre, que deverá beneficiar da transição energética e da crescente procura impulsionada pela inteligência artificial, uma vez que o metal é essencial na construção de cabos e componentes elétricos de centros de dados que suportam sistemas de IA.

As ações da Glencore na bolsa de Londres estão a subir 8,45%, enquanto os títulos da Rio Tinto, cotados na bolsa australiana, fecharam a última sessão com uma desvalorização de 6,27%.

(Artigo atualizado às 10h12)