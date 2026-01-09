Transportes

Nuno Sousa substitui Marco Martins na Transportes Metropolitanos do Porto

  • Lusa
  • 14:18

Marco Martins, ex-presidente da Câmara de Gondomar, estava em funções há menos de um ano. É agora substituído por Nuno Sousa que tem o atual diretor financeiro dos STCP como primeiro vogal executivo.

O Conselho Metropolitano do Porto aprovou esta sexta-feira, por maioria, a nomeação de Nuno Sousa para presidente do conselho de administração da Transportes Metropolitanos do Porto (TMP), substituindo Marco Martins, que foi destituído.

A destituição e substituição, com efeitos imediatos, do ex-presidente da Câmara de Gondomar, que estava em funções há menos de um ano, foi proposta, votada e aprovada na reunião desta manhã do Conselho Metropolitano do Porto por oito votos a favor, sete abstenções e dois votos contra.

Além da nomeação de Nuno Sousa, ex-vereador da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, o conselho metropolitano nomeou o atual diretor financeiro dos STCP, José Paulo Ferreira, para primeiro vogal executivo daquele órgão e Carla Vale como segunda vogal executiva, mantendo-se no cargo.

A empresa Transportes Metropolitanos do Porto foi formalmente constituída em janeiro de 2025 e integrou as valências do TIP (Transportes Intermodais do Porto), que geria o sistema Andante e as competências da Área Metropolitana do Porto em termos de mobilidade e transportes, gerindo também os contratos com os operadores da rede Unir.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Nuno Sousa substitui Marco Martins na Transportes Metropolitanos do Porto

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Hospital do Algarve aprovado. Construção custa 420 milhões

Alexandre Batista,

"Dia fundamental, dia histórico e decisão histórica para o Algarve", assinala o Governo, que repete uma decisão tomada por José Sócrates em 2008. Investimento em 26 anos será de 1.100 milhões.