PJ faz buscas na Câmara de Aveiro para investigar “violação de regras urbanísticas”

A Polícia Judiciária (PJ) esteve nesta sexta-feira na Câmara Municipal de Aveiro a realizar “uma operação policial destinada ao cumprimento de mandados de busca” no âmbito da “eventual prática de crimes de prevaricação e violação de regras urbanísticas”.

A confirmação de uma notícia surgida na imprensa na sexta-feira de manhã provém da própria PJ, num comunicado onde anuncia a recolha de provas “de natureza documental e digital”.

No comunicado lê-se ainda que em causa estão “decisões e procedimentos adotados em alterações de instrumentos de ordenamento do território” e que o objetivo foi recolha de “diversos elementos probatórios”.

Nem a PJ nem o Executivo da Câmara de Aveiro, encabeçado por Luís Souto Miranda, eleito nas autárquicas de 12 de outubro, após 12 anos de governação do também social-democrata José Ribau Esteves, esclareceram, até ao momento, em que mandato, ou mandatos, se centra esta investigação.

Segundo o ECO/Local Online apurou junto de fonte próxima, em causa estará uma decisão tomada já durante o atual mandato, relacionada com a aprovação de um plano de pormenor do Cais do Paraíso, obra polémica no concelho.

Aprovado no tempo de Ribau Esteves como presidente e Souto Miranda como presidente da Assembleia Municipal, o plano de pormenor regressou a votação na Câmara após as eleições que retiraram a maioria absoluta ao PSD. Juntos, os vereadores do PS e Chega votaram favoravelmente uma proposta socialista de revogação do plano de pormenor, mas, na Assembleia Municipal, a coligação “Aliança com Aveiro”, de PSD e CDS, maioritária naquele órgão, inverteu a decisão de revogação

A autarquia deverá prestar esclarecimentos ainda durante esta sexta-feira, apurou o ECO/Local Online.

Notícia atualizada às 14h45 com informações sobre o plano de pormenor do Cais do Paraíso