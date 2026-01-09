Portugal lidera aumento dos preços das casas na Zona Euro

O preço das casas em Portugal registou um aumento homólogo de 17,7% no terceiro trimestre de 2025, segundo os dados publicados esta sexta-feira pelo Eurostat. O país destaca-se como o território da Zona Euro onde os preços da habitação mais subiram neste período. E no conjunto da União Europeia é apenas superado pela Hungria, que registou um crescimento ainda mais expressivo.

Os números divulgados pelo gabinete de estatísticas europeu revelam que, no conjunto da Zona Euro, os preços das casas aumentaram 5,1% no terceiro trimestre face ao período homólogo, enquanto na União Europeia a subida foi de 5,5%. Portugal surge assim destacado, com uma variação muito superior à média europeia, consolidando uma tendência de crescimento acelerado que se verifica há vários trimestres consecutivos, e com um crescimento homólogo recorde desde, pelo menos, o primeiro trimestre de 2017.

No contexto europeu, a Hungria surge como o único país da União Europeia com uma subida superior à portuguesa. Após ter registado um crescimento de 15,1% no segundo trimestre, o mercado habitacional húngaro mantém-se entre os mais dinâmicos da Europa, impulsionado pelo programa governamental Home Start, que oferece empréstimos a taxa fixa de 3% para aquisição de habitação.

Além de Portugal e Hungria, outros países registaram aumentos significativos no segundo trimestre de 2025 (últimos dados comparativos disponíveis para todos os Estados-membros): Bulgária (+15,5%), Croácia (+13,2%), Espanha (+12,8%), Eslováquia (+11,3%) e Chéquia (+10,5%). No extremo oposto, a Finlândia foi o único país da União Europeia a registar uma descida de preços (-1,3%).

A aceleração homóloga dos preços da habitação em Portugal no terceiro trimestre representa mais 0,5 pontos percentuais face aos 17,2% registados no segundo trimestre do ano. Os dados do Eurostat revelam também um aumento em cadeia de 4,1% dos preços das casas face ao trimestre anterior, com Portugal a ser ultrapassando apenas pela Letónia (5,2%) e Eslováquia (4,9%). Mas mostrando um abrandamento face ao crescimento trimestral de 4,7% registado no segundo trimestre.

Estes números surgem numa altura em que esta sexta-feira é discutido e votado no Parlamento o plano do Governo para a habitação. O pacote fiscal apresentado pelo Executivo inclui medidas como a redução do IVA na construção de 23% para 6%, a descida da taxa autónoma de IRS sobre rendimentos prediais de 25% para 10% para rendas até 2.300 euros mensais, e o aumento da dedução à coleta de encargos com rendas.