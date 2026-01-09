Internacional

Preços dos alimentos sobem em média 4,3% em 2025

O índice de preços dos alimentos da FAO, que mede a evolução mensal de um cabaz de produtos comercializados internacionalmente, situou-se em 124,3 pontos em dezembro, menos 2,3% que no ano passado.

Os preços globais dos alimentos registaram uma subida média de 4,3% em 2025, anunciou esta sexta-feira a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO).

Ainda assim, o índice de preços dos alimentos da FAO, que mede a evolução mensal de um cabaz de produtos comercializados internacionalmente, situou-se em 124,3 pontos em dezembro, menos 2,3% do que o registado no mesmo período do ano anterior. Em 2025, este indicador atingiu uma média de 127,2 pontos, com o impulso dos preços dos óleos vegetais e produtos lácteos.

Embora tenha terminado o ano com a sua terceira queda anual consecutiva, o valor dos grãos recuperou em dezembro devido às preocupações ligadas à exportação de trigo na região do Mar Negro, à forte procura de milho e ao aumento da produção de etanol no Brasil e Estados Unidos.

Por sua vez, o preço da carne e dos laticínios terminou 2025 com aumentos devido à procura internacional. Já o açúcar subiu em dezembro, mas fechou o ano com uma descida de 17%, um mínimo de 2020, devido à oferta abundante nos mercados internacionais.

1

