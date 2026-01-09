Preços dos alimentos sobem em média 4,3% em 2025
O índice de preços dos alimentos da FAO, que mede a evolução mensal de um cabaz de produtos comercializados internacionalmente, situou-se em 124,3 pontos em dezembro, menos 2,3% que no ano passado.
Os preços globais dos alimentos registaram uma subida média de 4,3% em 2025, anunciou esta sexta-feira a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO).
Ainda assim, o índice de preços dos alimentos da FAO, que mede a evolução mensal de um cabaz de produtos comercializados internacionalmente, situou-se em 124,3 pontos em dezembro, menos 2,3% do que o registado no mesmo período do ano anterior. Em 2025, este indicador atingiu uma média de 127,2 pontos, com o impulso dos preços dos óleos vegetais e produtos lácteos.
Embora tenha terminado o ano com a sua terceira queda anual consecutiva, o valor dos grãos recuperou em dezembro devido às preocupações ligadas à exportação de trigo na região do Mar Negro, à forte procura de milho e ao aumento da produção de etanol no Brasil e Estados Unidos.
Por sua vez, o preço da carne e dos laticínios terminou 2025 com aumentos devido à procura internacional. Já o açúcar subiu em dezembro, mas fechou o ano com uma descida de 17%, um mínimo de 2020, devido à oferta abundante nos mercados internacionais.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Preços dos alimentos sobem em média 4,3% em 2025
{{ noCommentsLabel }}