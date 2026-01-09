Presidenciais 2026

Santana Lopes diz que Presidência da República ficaria “bem entregue” a Seguro

  • Lusa
  • 18:06

Sem adiantar quem apoia para Belém, o autarca mostrou-se "tranquilo" com uma vitória do socialista António José Seguro.

O ex-presidente do PSD Santana Lopes defendeu esta sexta-feira que a Presidência da República ficaria “bem entregue” a António José Seguro e mostrou-se “tranquilo” com uma vitória do socialista, salvaguardando que não está a expressar o seu voto.

A visita da caravana de Seguro à Câmara da Figueira da Foz, liderada por Santana Lopes, não estava prevista na agenda e foi comunicada durante uma outra ação de campanha, tendo os dois políticos estado à conversa com os jornalistas e, depois, em privado.

Nesta disputa eleitoral há candidatos que nos deixam tranquilos quanto à hipótese de ganharem, outros que não. Com o doutor António José Seguro desde o princípio não tenho dúvida nenhuma que se ele ganhar – não estou a expressar o voto, só para a semana – a Presidência da República ficará bem entregue. Isso não quero deixar de o dizer. Por todas as razões e mais algumas”, enfatizou Santana Lopes.

Santana Lopes diz que Presidência da República ficaria "bem entregue" a Seguro

