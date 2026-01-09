“Seria grande honra” para Trump que Corina lhe desse o Nobel da Paz. Cancelados novos ataques à Venezuela

O Presidente dos Estados Unidos afirmou que se vai encontrar com Maria Corina Machado acrescentando que seria “uma grande honra” se a dirigente oposicionista venezuelana lhe entregasse o Prémio Nobel da Paz.

Donald Trump disse na quinta-feira à noite, à estação de televisão Fox News, que o encontro com Corina Machado vai decorrer em Washington na próxima semana, não tendo sido especificada a data.

O chefe de Estado norte-americano referindo-se ao encontro afirmou que seria uma honra receber de Corina Machado a medalha do Prémio Nobel da Paz que a líder oposicionista da Venezuela recebeu do Comité Nobel em 2025.

“Ouvi dizer que ela queria fazer isto. Seria uma grande honra”, disse Donald Trump ao apresentador da Fox News que recordou que a líder da oposição venezuelana tinha prometido “partilhar” e até “entregar” o galardão.

Os Estados Unidos capturaram no sábado o Presidente da Venezuela que está a ser julgado em Nova Iorque por tráfico de estupefacientes e posse de armas.

Nesse dia, Trump afirmou que Corina Machado não estava qualificada para assumir a liderança da Venezuela e sublinhou que a realização de eleições no país não está na agenda de Washington.

Segundo a Agência France Presse, Donald Trump não superou o facto de Corina Machado ter sido escolhida para o Prémio Nobel da Paz, no ano passado.

Nesse sentido, o Presidente norte-americano voltou a expressar queixas na entrevista à Fox News, criticando particularmente a Noruega.

“Esta é a posição do comité (que atribui o Prémio Nobel da Paz). (…) É muito embaraçoso para a Noruega. Se tiveram alguma coisa a ver com isso ou não. Penso que tiveram. Dizem que não. Mas quando se acaba com oito guerras, deve-se ganhar um prémio por cada uma delas”, disse Donald Trump, repetindo este número, que os especialistas em relações internacionais consideram fantasioso.

Cancelado segundo ataque à Venezuela após libertação de prisioneiros

Entretanto, através de uma publicação na sua rede social Truth Social, Donald Trump anunciou ter cancelado a “anteriormente esperada segunda vaga de ataques” à Venezuela, justificando que “já não será necessária”. Ainda assim, observou, “todos os navios permanecerão nas suas posições por razões de segurança”.

Quanto à libertação de vários presos políticos, apontou que foi um gesto “muito importante e inteligente”.

Segundo o líder norte-americano, “os Estados Unidos e a Venezuela estão a trabalhar bem juntos, especialmente no que diz respeito à reconstrução das suas infraestruturas de petróleo e gás de uma forma muito maior, melhor e mais moderna”.

Trump enfatizou ainda que “pelo menos 100 mil milhões de dólares [cerca de 85,88 mil milhões de euros] serão investidos pelas grandes petrolíferas” com as quais se vai reunir esta sexta-feira na Casa Branca para abordar a atual situação na Venezuela.