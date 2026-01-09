“Social e Conteúdos” é a nova categoria no Festival CCP

O Clube da Criatividade de Portugal realiza o seu festival de criatividade entre 15 e 22 de maio, com as inscrições para o concurso a abrirem na segunda-feira, 12 de janeiro. O +M é media partner.

O Clube da Criatividade de Portugal vai abrir na segunda-feira, dia 12 de janeiro, as inscrições para o 28º Festival CCP (2026) — que ocorre entre 15 e 22 de maio. A principal novidade é a criação da categoria “Social e Conteúdos”.

A nova categoria pretende premiar “ideias e execuções pensadas para plataformas sociais, de conteúdo e influenciadores que demonstrem inovação, criatividade e qualidade no craft, recorrendo a plataformas de social media, influenciadores e conteúdo gerado pela comunidade”, explica o CCP, em comunicado.

Com esta novidade, passam a existir sete grande categorias: “Publicidade”, “Design”, “Digital”, “Experiências de Marca”, “Social & Conteúdos”, “Craft” e “Integração”. Mas não é a única alteração.

Nas subcategorias, destaca-se a eliminação de “Causas Sociais e Bem Público” em “Craft”, trabalho que passa a poder concorrer nas restantes categorias principais, e a incorporação de subcategorias de melhor utilização de AI.

O Ranking da Criatividade CCP passa a premiar a nova categoria profissional de “Coordenador de Pós-Produção”.

O festival prolonga a inscrição dos trabalhos até 9 de abril e os trabalhos a concurso devem ter sido veiculados entre 1 de janeiro de 2025 e 9 de abril de 2026. A Betclic volta a ser o patrocinador principal. O tema do 28º Festival CCP, bem como os presidentes de Júri e os jurados, serão revelados em breve.

Este ano, o CCP volta a usar a mesma plataforma do ADCE e do The One Club for Creativity, facilitando o acesso às inscrições nestas organizações internacionais para as agências, produtoras, estúdios e freelancers que obtiverem pontuação no Festival CCP.

Tanto os pontos obtidos no CCP como nos restantes concursos que integram a plataforma acumulam pontos para os Global Creative Rankings do The One Club. Recorde-se que Portugal foi considerado o quarto melhor país nesse ranking em 2025. A Uzina ficou em 12º lugar no ranking global de agências, tendo sido a vencedora do Grande Prémio do CCP em 2025.