SRS Legal assessora a C2 Capital no investimento de 15 milhões na Everbio

A SRS Legal assessorou a C2 Capital no investimento de 15 milhões de euros realizado na Everbio, empresa do Grupo IMG que centraliza as atividades de investigação e desenvolvimento (I&D) do Grupo IMG.

Esta operação insere-se no plano de investimento do Grupo IMG, avaliado em cerca de 39,5 milhões de euros e reconhecido como projeto de interesse especial para a economia nacional, e permitirá a criação de um hub de inovação industrial em Portalegre, responsável pela definição e operacionalização da estratégia de I&D do Grupo IMG, com foco na reciclagem e circularidade e desenvolvimento de materiais sustentáveis e processos produtivos de elevado desempenho ambiental.

A assessoria jurídica da SRS Legal à C2 Capital abrangeu a estruturação da operação e a preparação e negociação da documentação contratual associada ao investimento, com a participação do sócio Gustavo Ordonhas Oliveira e da associada Solange Fernandes.

“Este investimento reflete a crescente atratividade de projetos com forte componente de inovação industrial e sustentabilidade em Portugal. A nossa equipa empenhou-se em estruturar uma solução que não só permitisse à C2 Capital entrar numa fase estratégica do desenvolvimento da Everbio, como também proporcionasse flexibilidade para futuros marcos de crescimento. É com grande satisfação e orgulho que estivemos ao lado da C2 Capital nesta operação”, afirmou Gustavo Ordonhas Oliveira, sócio responsável pela área de Private Equity & Venture Capital da SRS Legal.