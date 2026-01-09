Internacional

Trump diz que “o Irão tem grandes problemas”

  • Lusa e ECO
  • 9 Janeiro 2026

Trump voltou a afirmar que os EUA se iriam "envolver" caso as autoridades iranianas voltassem a reprimir com violência quem protesta na rua.

O Irão tem grandes problemas”, disse esta sexta-feira o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acerca das manifestações contra o poder que eclodiram no país, causando uma interrupção nacional da internet.

“Parece-me que o povo está a tomar o controlo de algumas cidades, o que ninguém teria acreditado ser possível ainda há algumas semanas. Estamos a acompanhar a situação de muito perto”, acrescentou o presidente americano.

Em declarações aos jornalistas, Trump voltou a afirmar que os EUA se iriam “envolver” caso as autoridades iranianas voltassem a reprimir com violência quem protesta na rua. Mas afastou “tropas no terreno”. No dia anterior, o líder norte-americano tinha ameaçado “bater muito forte” no Irão, se as autoridades “começassem a matar os manifestantes”.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Trump diz que “o Irão tem grandes problemas”

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Governo diz que cooperação entre Caracas e Moscovo se mantém

Lusa,

Ministro dos Negócios Estrangeiros venezuelano disse que recebeu uma "mensagem de solidariedade e apoio" da Rússia após os ataques dos EUA na Venezuela, garantindo a cooperação entre os dois países.