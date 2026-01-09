Trump diz que “o Irão tem grandes problemas”

O Irão tem grandes problemas”, disse esta sexta-feira o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acerca das manifestações contra o poder que eclodiram no país, causando uma interrupção nacional da internet.

“Parece-me que o povo está a tomar o controlo de algumas cidades, o que ninguém teria acreditado ser possível ainda há algumas semanas. Estamos a acompanhar a situação de muito perto”, acrescentou o presidente americano.

Em declarações aos jornalistas, Trump voltou a afirmar que os EUA se iriam “envolver” caso as autoridades iranianas voltassem a reprimir com violência quem protesta na rua. Mas afastou “tropas no terreno”. No dia anterior, o líder norte-americano tinha ameaçado “bater muito forte” no Irão, se as autoridades “começassem a matar os manifestantes”.