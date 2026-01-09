Turistas portugueses no Brasil atingem maior número desde 2007

O número de turistas portugueses no Brasil no ano passado atingiu os 273.483, o maior número registado desde 2007 e um crescimento de mais de 25% face a 2024, disse esta sexta-feira à Lusa fonte oficial.

De acordo com dados disponibilizados à Lusa pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) o número de portugueses que visitou o Brasil em 2025 foi 25,25% maior que em 2024, ano em que 218.354 portugueses fizeram turismo no Brasil. Este valor é apenas ultrapassado pelos 280.438 em 2007, segundo a Embratur.

Depois dos franceses, com 293.000, os portugueses são os europeus que mais visitaram o Brasil no ano passado. O Brasil recebeu 9,3 milhões de turistas estrangeiros em 2025, um número recorde e 37,1% superior ao de 2024. Além de superar de forma significativa os 6,8 milhões de turistas estrangeiros recebidos em 2024, que constituíam até agora um recorde, o Brasil conseguiu também ultrapassar largamente a meta (6,9 milhões) de visitantes definida para 2025.

“Superamos todas as expectativas e fizemos de 2025 o maior ano da história do turismo internacional no Brasil. Levamos ao mundo a marca da nossa autenticidade, da nossa diversidade, o soft power brasileiro que tanto tem encantado o planeta” afirmou, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, em comunicado.

O bom resultado foi consolidado pelos números de dezembro, no início do Verão austral e da principal época turística no Brasil, quando o país recebeu 896.488 turistas estrangeiros, um número 11% superior ao do mesmo mês de 2024. Os principais países de origem dos turistas recebidos pelo Brasil no ano passado foram a Argentina (3.386.823), o Chile (801.921), os Estados Unidos (759.637), o Paraguai (528.000) e o Uruguai (524.000).