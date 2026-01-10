ASAE retira do mercado leites infantis da Nestlé devido a toxina suspeita
A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica ordenou a retirada preventiva de lotes das fórmulas NAN e Alfamino Júnior por risco de toxina. A medida é cautelar e não há registo de casos de doença.
Lotes específicos das fórmulas infantis NAN e Alfamino Júnior foram retirados este sábado do mercado, devido à “presença potencial” de uma toxina, anunciou hoje a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).
A ação deve-se à deteção “da presença potencial de Cereulida, uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus, numa matéria-prima utilizada”, indicou o organismo em comunicado. “A medida é estritamente preventiva e proativa, não tendo sido reportados até à data quaisquer casos de doença relacionados com os produtos em referência”, esclareceu na mesma nota.
A ASAE aconselha a consulta da lista completa e atualizada dos lotes afetados, que inclui produtos das gamas NAN (AR, Sem Lactose, TOTAL, OPTIPRO, SUPREMEPRO, PreNAN) e Alfamino Júnior, no link oficial: https://www.nestlebebe.pt/produtos/leites-infantis-e-de-crescimento/retirada-preventiva/verificar-lote
Aos operadores económicos (retalhistas/distribuidores), a ASAE aconselha a retirada imediata de venda de todos os lotes identificados na lista, além de isolar os produtos recolhidos e contactar a Nestlé Portugal para instruções sobre a devolução.
Para os consumidores, incluindo pais e cuidadores, a ASAE pede que seja verificado o lote do produto localizado na base da lata e, se o lote não constar da lista, o produto é seguro. Caso o lote coincidir com algum da lista deve “imediatamente deixar de utilizar o produto” e contactar a Nestlé Portugal para reembolso, referiu.
Em caso de consumo prévio do lote afetado, a ASAE explica que se “o bebé não apresentou sintomas, não há motivo para preocupação”. Caso tenha os sintomas associados — vómitos intensos, diarreia, sonolência – que podem aparecer entre 30 minutos e seis horas após o consumo, a ASAE recomenda que seja consultado de imediato um profissional de saúde.
