ECO Quiz. Mário Centeno anunciou candidatura ao cargo de vice-presidente do BCE?

A semana que agora termina ficou marcada pelo anúncio da candidatura de Mário Centeno, ex-governador do Banco de Portugal, ao cargo de vice-presidente do Banco Central Europeu. “Após mais de três décadas no Banco de Portugal e perto de dez anos em funções de representação na União Europeia, incluindo enquanto Presidente do Eurogrupo, a possibilidade de assumir o cargo de Vice Presidente do BCE representa um desafio para o qual me sinto motivado e qualificado”, disse Centeno.

Ainda nesta semana, o Governo publicou as tabelas de retenção na fonte de IRS que vão ser aplicadas aos salários e pensões ao longo de 2026.

O ECO publica todas as semanas um quiz que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.