📹 Saiba quais foram os carros de luxo mais vendidos em 2025
Ao todo, foram matriculados 136.539 automóveis em Portugal em 2025. Apenas 1.500 são de luxo. Saiba quais são.
No ano passado foram matriculados 136.539 automóveis em Portugal, o que representa uma subida de 6,2% em comparação com o período homólogo. Do total de novos carros, apenas 1,1% são de luxo. Saiba quais foram os três modelos mais vendidos.
No geral, olhando para todos os segmentos, a Renault, Peugeot e Dacia foram as marcas preferidas dos portugueses. Fique a conhecer quais os modelos mais vendidos em 2025.
