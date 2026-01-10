📹 Saiba quais foram os carros de luxo mais vendidos em 2025

No ano passado foram matriculados 136.539 automóveis em Portugal, o que representa uma subida de 6,2% em comparação com o período homólogo. Do total de novos carros, apenas 1,1% são de luxo. Saiba quais foram os três modelos mais vendidos.

No geral, olhando para todos os segmentos, a Renault, Peugeot e Dacia foram as marcas preferidas dos portugueses. Fique a conhecer quais os modelos mais vendidos em 2025.