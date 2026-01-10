Saks Global prepara-se para pedir falência este domingo

A empresa de retalho de luxo norte-americana Saks Global está a planear apresentar um pedido de proteção ao abrigo do Capítulo 11 da lei das falências este domingo, avançou a Bloomberg News esta sexta-feira, citando fontes conhecedores do processo.

A proprietária da centenária loja da 5.ª Avenida, em Nova Iorque, está a preparar-se para avançar com o pedido de insolvência sem ter ainda fechado um acordo de reestruturação. Pretende, no entanto, construir um nas próximas semanas, segundo a mesma fonte, citada pela Reuters. Esta semana soube-se que a companhia já tinha falhado o pagamento de juros de um empréstimo.

A empresa está também em negociações avançadas com credores para um pacote de financiamento debtor-in-possession (DIP) no valor de 1,25 mil milhões de dólares, que lhe permitiria manter a atividade durante o processo de insolvência e pagar dívidas a fornecedores, acrescenta a Bloomberg.

De acordo com a proposta de financiamento DIP, os principais credores disponibilizariam cerca de 1.000 milhões de dólares em novo financiamento para apoiar o processo de insolvência, refere a Bloomberg.

Os financiadores poderão acrescentar 250 milhões de dólares através da consolidação de empréstimos existentes, e os detentores de obrigações poderão injetar mais 500 milhões de dólares após a empresa sair da insolvência, embora as negociações continuem, conclui o relatório.

A insolvência põe fim a anos de pressões crescentes sobre um grande armazém que, perante o aumento da concorrência das plataformas online e a estratégia das marcas de vender através de lojas próprias, apostou na escala ao fundir-se com a rival Neiman Marcus, em 2024, criando a Saks Global.

O negócio, pensado para criar um gigante do luxo, deixou o novo grupo fortemente endividado, num contexto de abrandamento das vendas globais de produtos de luxo.

A Saks Global não respondeu de imediato a um pedido de comentário da Reuters.