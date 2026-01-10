Guerra na Europa

Ucrânia força reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU após novos ataques russos

  • Lusa
  • 9:36

Kiev pediu uma reunião urgente da ONU após a Rússia usar o míssil Orechnik em ataques que deixaram metade da capital da Ucrânia sem aquecimento e aumentam o risco para a Europa.

O Conselho de Segurança da ONU vai reunir-se na segunda-feira a pedido da Ucrânia, após novos ataques russos e a utilização por Moscovo do míssil de última geração Orechnik. A informação consta da agenda do Conselho, que foi alterada e publicada na sexta-feira à noite.

“A Rússia atingiu um novo nível terrível de crimes de guerra e crimes contra a humanidade nos ataques contra civis e infraestruturas civis na Ucrânia”, denunciou o embaixador da Ucrânia na ONU, Andrii Melnyk, numa carta em que solicita a reunião e à qual a agência France-Presse (AFP) teve acesso.

Novos ataques russos na noite de quinta para sexta-feira privaram de aquecimento metade dos edifícios residenciais de Kiev, levando o presidente da câmara da capital ucraniana a apelar à população para que saísse temporariamente da cidade.

Nestes bombardeamentos foi utilizado, pela segunda vez desde o início da guerra em fevereiro de 2022, o míssil balístico russo Orechnik.

“Hoje, a Federação Russa reivindicou oficialmente o uso do míssil balístico de médio alcance chamado ‘Orechnik’ na região de Lviv. Tal ataque representa uma ameaça grave e sem precedentes à segurança do continente europeu, minando a estabilidade regional e apresentando sérios riscos para a paz e a segurança internacional“, notou o embaixador ucraniano na carta.

O pedido da Ucrânia foi apoiado por seis membros do Conselho – França, Reino Unido, Letónia, Dinamarca, Grécia e Libéria -, disseram fontes diplomáticas à AFP.

