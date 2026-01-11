Autoridades Europeias de Supervisão publicam diretrizes para testes de stress ESG

As Autoridades Europeias de Supervisão (EBA – Autoridade Bancária Europeia, EIOPA – Autoridade Europeia para Seguros e Pensões Ocupacionais, e ESMA – Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados) publicaram na passada quinta-feira orientações conjuntas sobre testes de stress ambientais, sociais e de governação (ESG).

O objetivo destas orientações é uniformizar a forma como os vários supervisores nacionais de seguros e bancos na União Europeia (UE) integram e avaliam os riscos ESG nos seus testes de stress, fornecendo orientações sobre a sua conceção. Apesar de definirem padrões comuns, não criam novos requisitos obrigatórios para as autoridades supervisoras.

Estas medidas respondem às exigências do Artigo 100.º(4) da Diretiva dos Requisitos de Capital (CRD – Diretiva 2013/36/UE) e do Artigo 304.ºc(3) da Solvência II (Diretiva 2009/138/CE), que obrigam à publicação das orientações conjuntas até 10 de janeiro de 2026.

As diretrizes serão traduzidas em todas as línguas oficiais da União Europeia durante o primeiro trimestre de 2026. Segundo as Autoridades Europeias de Supervisão, estas orientações visam apoiar uma abordagem consistente e flexível aos testes de stress ESG, permitindo melhorias nas metodologias e na disponibilidade de dados no futuro.

Para aceder às diretrizes das Autoridades Europeias de Supervisão, clique aqui.