Bank of America ‘pressiona’ Adidas e alerta para abrandamento do crescimento
Banco de investimento americano dá nota de "sell" às ações da marca de desporto alemã.
O Bank of America atribuiu uma recomendação de venda às ações da Adidas, sinalizando um contexto mais exigente para a marca alemã de artigos desportivos e pressionando o título em bolsa. Segundo a Bloomberg (acesso pago, em inglês), a decisão do banco norte americano levou as ações da Adidas a cair até 7,6%, após uma dupla revisão em baixa da recomendação, de “buy” para “underperform”. Os analistas do Bank of America antecipam um regresso a um crescimento de vendas de um só dígito já este ano, num cenário de maior concorrência e menor entusiasmo dos investidores pelo setor.
A equipa liderada por Thierry Cota aponta o relançamento da Nike como um risco competitivo relevante, ao mesmo tempo que marcas como On, Asics e Puma continuam a captar atenção e quota de mercado. Apesar de reconhecerem que o Mundial de Futebol de 2026 poderá dar um impulso temporário à Adidas, os analistas alertam que o crescimento deverá moderar depois desse evento.
O Bank of America reduziu ainda o preço alvo da Adidas para 160 euros, o mais baixo entre os analistas que acompanham a empresa, implicando uma queda adicional face às cotações recentes. A decisão contrasta com o otimismo dominante no mercado, uma vez que cerca de 84% dos analistas seguidos pela Bloomberg mantêm recomendações de compra ou equivalentes sobre o título, apesar de a empresa ter perdido quase 30% do seu valor em bolsa ao longo de 2025.
