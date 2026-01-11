CEO do grupo segurador Concentra sai por divergência estratégica

O Grupo segurador Concentra, empresa de corretagem e mediação de seguros e resseguros em Espanha e Portugal anunciou que, “após um processo de reflexão conjunta sobre a evolução futura da companhia” José Luis Ocón cessou as suas funções como Diretor Executivo. Segundo a empresa “a decisão foi tomada por mútuo acordo, motivada por diferenças na visão estratégica sobre a etapa seguinte de desenvolvimento da organização”.

O grupo Concentra detém em Portugal as mediadoras Portinsurance, com distribuição por agentes exclusivos, e a Median com a área internacional. Ainda detém a Melior com o negócio corporate, adquiridas nos últimos anos após a entrada do fundo BlackFin no seu capital em 2022.

A partir deste momento, o Presidente Executivo e Fundador do Grupo Concentra, Javier López-Linares, juntamente com o Comité de Direção, formado por Emilio de Navasqüés, CFO, e Inês Montenegro, CTO, assumem de forma conjunta a liderança do projeto, “garantindo a continuidade do plano estratégico, assim como o ritmo de crescimento e a ambição que sempre caracterizaram o Grupo Concentra”, refere a empresa.

O grupo que obteve em 2024 um volume de negócios de 11 milhões de euros em Portugal, com prémios mediados de mais de 260 milhões a nível ibérico, tendo nomeado, em 2025, Vasco Girão Severo como Deputy Head of Portugal, função em que reportava ao CEO, José Luis Ocon. O gestor era até então Head of New Patnership no Grupo Ageas onde estava há mais de nove anos.

Vasco Severo conta com uma equipa de direção composta por Daniel Tabanez, José Dantas, João Almeida-Santos, Pedro Athouguia e Nuno Fidalgo, e o Concentra refere que “compromisso com os clientes, colaboradores, parceiros e com o mercado, mantém-se absolutamente intacto”.

O Grupo Concentra é uma das maiores empresas de distribuição de seguros e resseguros em Espanha e Portugal. Composta por várias marcas que operam de forma independente em três linhas de negócio: retalho, grossista e extensão de garantias. Atualmente, o Grupo conta com mais de 300 profissionais.