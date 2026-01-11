Fundação Ageas e CUF apoiam oito novos projetos de inovação social

A Fundação Ageas e a CUF anunciaram esta semana os oito projetos selecionados para integrar a segunda edição do ÍMPARES, um programa de aceleração destinado a organizações de impacto social em Portugal que oferece orientação e formação em áreas como gestão de equipa, planeamento estratégico e comunicação.

Entre os projetos selecionados estão a Braining, que utiliza realidade virtual e inteligência artificial na reabilitação de AVC; a Cuidadores, que promove o bem-estar e a capacitação de cuidadores informais; a DAT – Dance, Arts & TangoTherapy, que combina dança e artes para inclusão social. Outros incluem o programa iMAGINE by DiVERGE, focado em empregabilidade de jovens adultos; a Lira, que apoia mulheres neurodivergentes; o NoCode Institute, que capacita talentos não-técnicos em competências digitais sem código através de tecnologias No-Code e IA.; a plataforma UNE-IDADES, que promove a partilha de casa entre estudantes e idosos; e o serviço VEM – Mobilidade com Dignidade, que acompanha pessoas com dificuldades de mobilidade em deslocações diárias com um serviço de “Uber humano”.

Os projetos foram escolhidos entre 122 candidaturas, num processo que incluiu a realização de um bootcamp onde foram partilhadas ferramentas e estratégias para ajudá-los a crescer.

“Sem escala não se resolvem problemas sociais! Esta é uma das máximas do programa ÍMPARES e que esteve na origem da escolha destes oito projetos de inovação social. Todos eles são escaláveis, pertinentes e são geridos por equipas nas quais acreditamos e reconhecemos valor”, afirma João Machado, Presidente da Fundação Ageas.

Já Mariana Ribeiro Ferreira, Diretora de Cidadania Empresarial da CUF, destacou que “nenhum desafio social se resolve isoladamente. A nossa participação no ÍMPARES reforça a importância das parcerias multissetoriais para escalar soluções inovadoras. Quando unimos competências de diferentes setores, conseguimos transformar bons projetos em respostas sociais sustentáveis e com impacto real na vida das pessoas”.

O programa surge num momento em que Portugal quer mobilizar 200 milhões de euros para a inovação social até 2030.