Marcelo Rebelo de Sousa considera voto antecipado um “avanço em democracia”

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou hoje que o voto antecipado é “um avanço em democracia” e lembrou que cada voto pode fazer a diferença para a decisão das eleições presidenciais. “É um contributo fundamental, é um avanço em democracia“, declarou aos jornalistas, após ter votado antecipadamente na Cidade Universitária em Lisboa.

Para o Presidente da República, “é uma vantagem enorme as pessoas poderem votar [antecipadamente] quando têm vidas complicadas e vão de um sítio para o outro. Neste caso, em que há um círculo único, é mais fácil para o apuramento de votos, tudo isso é muitíssimo mais fácil“, acrescentou.

Marcelo Rebelo de Sousa explicou que votou antecipadamente hoje porque no dia 18, dia para o qual estão agendadas as eleições presidenciais, estará a receber o Presidente da Estónia, “que escolheu vir no fim da semana”.

“Aqueles que estão hoje a votar mostram como vale a pena votar. […] É de facto um direito que a democracia dá e é uma pena deitá-lo pela janela. Quer dizer, pode-se votar como se quiser: vota-se em A, B, C, D, E, F. Vota-se branco, nulo é um desperdício. Agora, o não votar… depois é a pessoa dizer ‘eu gosto ou não gosto daquilo que aconteceu, porque é que eu não usei o meu direito de voto?’. Pode fazer a diferença“, defendeu.

O Chefe de Estado salientou que pode ser por “um, dois ou por três” votos que “ganha um e não ganha outro”. “Ou que vão à segunda volta uns e não vão outros, pode ser por meio dúzia de votos, já aconteceu. Na eleição [Mário] Soares-Freitas [do Amaral], é muito impressionante ver que a decisão foi por 110 mil votos. Ou seja, mudança de um lado para o outro, 55 mil. É menos do que um estádio de futebol”, notou.

Os portugueses elegem o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa no dia 18, numas eleições com recorde (11) de candidatos e cuja segunda volta, a realizar-se, decorrerá em 08 de fevereiro.

Mais de 218 mil eleitores estão inscritos para votar hoje antecipadamente, podendo exercer o direito de voto no município escolhido.