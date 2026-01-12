5 coisas que vão marcar o dia

Atualidade

Eleições para as CCDR estão marcadas para esta segunda-feira e o INE divulga dados sobre indústria. Combustíveis vão manter-se praticamente inalterados.

No dia em que decorrem as eleições para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, o INE divulga os dados sobre a indústria e a ministra do Trabalho recebe Maria Luís Albuquerque. A semana arranca com o preço dos combustíveis praticamente inalterado.

Quem vai liderar as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional?

As eleições para a liderança das cinco Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) estão marcadas para esta segunda-feira. No caso de haver um empate entre as candidaturas mais votadas, o novo ato eleitoral terá lugar no dia 15 de janeiro

INE divulga dados sobre indústria

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga o índice de volume de negócios, emprego, remunerações e horas trabalhadas na indústria, referente a novembro do ano passado. Em outubro, o volume de negócios na Indústria cresceu 1% em termos homólogo, enquanto os índices de emprego e remunerações registaram variações homólogas de -0,4% e 3,8%, respetivamente.

Combustíveis mantém-se praticamente inalterados

Ao abastecer, o preço do gasóleo, o combustível mais utilizado em Portugal, vai descer meio cêntimo, enquanto o preço da gasolina permanecerá inalterado. Quando for abastecer, deverá passar a pagar 1,529 euros por litro de gasóleo simples e 1,656 euros por litro de gasolina simples 95.

Ministra do trabalho recebe Maria Luís Albuquerque

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho, recebe esta segunda-feira, às 10h30, a comissária Europeia dos Serviços Financeiros e União da Poupança e dos Investimentos, Maria Luís Albuquerque, no Ministério do Trabalho.

Qual o futuro orçamento da UE para a competitividade?

O Tribunal de Contas Europeu vai divulgar esta segunda-feira opiniões sobre o futuro orçamento da União Europeia (UE) para a competitividade. Em julho do ano passado, a Comissão Europeia propôs um reforço do orçamento europeu para dois biliões de euros, para os próximos sete anos, naquele que a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, classificou como o plano “mais ambicioso de sempre”.

 

