Álvaro Santos ganhou a CCDR Norte. Restantes quatro “cumpriram calendário”

Álvaro Santos, vice-presidente eleito para a Câmara de Gaia a 12 de outubro, é o novo presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional Norte (CCDR-N), sucedendo a António Cunha, em funções desde 2020 e que se recandidatou como independente.

Segundo o ECO/Local Online apurou, o candidato escolhido por Luís Montenegro ficou acima dos 55% dos votos, enquanto o atual presidente não chegou aos 40%.

As escolhas do colégio eleitoral, que abrangeu 10.700 autarcas de 278 municípios, recaíram ainda sobre Ribau Esteves, na CCDR Centro, Teresa Mourão Almeida, em Lisboa e Vale do Tejo, Ricardo Pinheiro (Alentejo) e José Apolinário (Algarve).

“Com os membros agora eleitos e os que irão ser designados pelo Governo para as áreas setoriais reforça-se o exercício de planeamento e de coordenação regional e mais próximo das populações”, afirma o ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida.

Como vice-presidentes foram eleitos: Ricardo Bento (Norte), Nuno de Almeida (Centro) José Alho (Lisboa e Vale do Tejo), Aníbal Coelho da Costa (Alentejo) e Jorge Botelho (Algarve).

Quando ainda faltavam apurar três municípios, Álvaro Santos, que renunciou à vice-presidência da Câmara de Gaia dois meses após a sua tomada de posse, contabilizava 2.167 votos a seu favor, contra 1.494 do seu adversário António Cunha, que se recandidatou como independente.

Ainda sem resultados definitivos do colégio eleitoral da região, o novo presidente da comissão já cantava vitória: “O Norte escolheu iniciar um novo ciclo. As eleições para a presidência da CCDR Norte foram um momento claro de afirmação da vontade de mudança”.

O tempo agora é de trabalho, cooperação institucional e resultados [num] Norte [que] tem talento, capacidade e futuro Álvaro Santos Novo presidente da CCDR Norte

O recém-eleito assegurou ao ECO/Local Online que assume “este mandato [de quatro anos] com humildade, mas também com determinação, para dar início a um novo ciclo para a região Norte: um ciclo de maior exigência estratégica, de maior proximidade aos municípios, de valorização do conhecimento, de reforço da coesão territorial, e de afirmação do Norte no contexto nacional e europeu”.

Por fim, o até aqui vice-presidente de Luís Filipe Menezes na Câmara de Vila Nova de Gaia, deixa uma mensagem: “O tempo agora é de trabalho, cooperação institucional e resultados [num] Norte [que] tem talento, capacidade e futuro”.

A Sul, na CCDR Algarve, José Apolinário arrecadou 75,9% dos votos (356) a seu favor. Houve ainda 86 votos brancos (18,3%) e 27 nulos (5,8%). No Algarve votaram 93,8% do colégio eleitoral de 500 votantes.

Mais de 10.700 autarcas foram às urnas esta segunda-feira, nas assembleias municipais de todo o país, para escolher entre seis candidatos às CCDR, dois deles em competição à liderança nortenha. Os dirigentes são eleitos para um mandato de quatro anos por colégios eleitorais constituídos por autarcas das câmaras municipais e deputados das assembleias municipais, incluindo os presidentes das juntas de freguesia.

No Norte, votam 4.126 autarcas, no Centro 2.833, em Lisboa e Vale do Tejo (LVT) 1.998, no Alentejo 1.284 e no Algarve 500. Destes, 1860 são vereadores e 278 presidentes de câmara. Foram ainda chamados às urnas 8.881 deputados das assembleias municipais, dos quais 3.042 são presidentes de juntas de freguesia.

Esta segunda-feira um outro colégio eleitoral elegeu um dos vice-presidentes de cada CCDR, sendo constituído pelos presidentes das câmaras representadas em cada região (86 no Norte, 77 no Centro, 52 em LVT, 47 no Alentejo e 16 no Algarve). Neste caso, as eleições aconteceram nas instalações das respetivas Comunidades intermunicipais (CIM) ou Áreas Metropolitanas (AM), igualmente entre as 16h e as 20h.

Também os candidatos a vice-presidentes — um por cada CCDR — resultaram do mesmo acordo entre social-democratas e socialistas.

Conheça os candidatos únicos das outras quatro CCDR do país

CCDR-Centro

Ribau Esteves (PSD), antigo presidente da Câmara de Aveiro e do município de Ílhavo.

CCDR de Lisboa e Vale do Tejo (LVT)

Teresa Almeida recandidatou-se a um segundo mandato na presidência da CCDR de Lisboa e Vale do Tejo, com o apoio do PS e do PSD.

CCDR-Alentejo

Ricardo Pinheiro, ex-deputado do PS por Portalegre e antigo autarca de Campo Maior.

CCDR-Algarve

O socialista José Apolinário mantém-se na presidência com o apoio do PS e PSD. Foi secretário de Estado das Pescas, eurodeputado, deputado e presidente da Câmara de Faro. Considerou que este apoio é “o reconhecimento do trabalho de equipa” feito até agora.

Notícia atualizada às 23h10 com declarações do ministro da Economia e Coesão Territorial