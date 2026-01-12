Benfica transfere Jurásek para o Slavia de Praga por três milhões de euros

O Benfica anunciou a transferência a título definitivo do futebolista David Jurásek para os checos do Slavia de Praga, clube que representava antes de chegar aos ‘encarnados’, por três milhões de euros (ME).

“A Benfica SAD informa que chegou a acordo com o Slavia Praga para a alienação da totalidade dos direitos do jogador David Jurásek, por um montante de três milhões de euros”, refere o Benfica, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O lateral esquerdo internacional checo, que não fazia parte dos planos do clube, começou a temporada emprestado ao Besiktas, com o Benfica a explicar que antes de efetuar a transferência para o Slavia de Praga chegou a acordo com o clube turco para a revogação do empréstimo.

“Adicionalmente, a Benfica SAD terá direito ao primeiro milhão de euros gerado por futuras cedências do referido jogador e receberá 50% do valor remanescente dessas futuras cedências”, acrescenta o clube liderado por Rui Costa.

Os ‘encarnados’ informam ainda que a formação checa abdicou do direito que tinha de receber 10% do valor de uma futura cedência do referido jogador e não terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade nesta operação, ficando ainda livre dos encargos de intermediação.

Jurásek, de 25 anos, chegou ao Benfica em 2023/24, proveniente do Slavia de Praga, mas apenas realizou 12 jogos na formação lusa, acabando por ser emprestado aos alemães do Hoffenheim.

Na época seguinte, a de 2024/25, o lateral esquerdo continuou ao serviço da formação alemã, antes de seguir no início desta época para o Besiktas, tendo realizado 17 jogos nas diferentes competições.