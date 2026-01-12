Consultora Numen compra empresa brasileira e reforça tecnologia Salesforce em Portugal

A consultora tecnológica brasileira Numen, que está em Portugal desde 2022, anunciou esta segunda-feira a aquisição de uma participação de 25% na conterrânea Backlgrs para reforçar o negócio de tecnologia Salesforce, inclusive a nível nacional. Apesar da posição minoritária, a gestão admite uma compra “mais alargada” ou fusão.

A operação reforça a aposta da consultora digital na área de Customer Experience (CX) na Europa e permite-lhe ampliar “significativamente” o portefólio Salesforce, sendo que a expectativa é que duplique o volume de negócios desta oferta nos próximos dois anos, de acordo com a informação transmitida aos meios de comunicação social.

No âmbito desta transação, cujo valor não foi divulgado, as duas marcas vão manter estruturas e marcas independentes. “Insere-se numa estratégia clara de reforço do nosso portefólio tecnológico através da integração de equipas altamente especializadas. A Salesforce é hoje uma plataforma crítica para a transformação da experiência do cliente e a Backlgrs traz-nos um nível de especialização e maturidade que nos permite acelerar o crescimento desta oferta em Portugal e na Europa”, afirma o CEO da Numen Europa, Danilo Santos.

Ao entrar no grupo Numen, a Backlgrs fica a liderar internamente as operações ligadas a esta tecnologia de relação com o cliente (CRM), como marketing, vendas, comércio eletrónico (e-commerce), integração (MuleSoft), análise de dados (Tableau) e inteligência artificial (Agentforce). Por sua vez, a consultora ganha capacidade de resposta no retalho, farmacêutica, transportes, serviços financeiros e saúde.

“Representa um passo natural na nossa trajetória de crescimento. Existe uma forte sinergia cultural e estratégica entre as duas organizações, e esta parceria permite-nos escalar a nossa atuação, reforçar a presença em Portugal e consolidar a Backlgrs como um parceiro de referência no ecossistema Salesforce”, acrescente o cofundador e sócio responsável pelas operações da Backlgrs, Gabriel Azzone.

Fundada em 2021, a Backlgrs é especializada em implementar soluções Salesforce, tem sede em São Paulo e cerca de 120 colaboradores em todo o mundo. Desde 2024, fez mais de 100 projetos no Brasil, América Latina e Estados Unidos. Em Portugal, conta com uma equipa operacional e responsável por aproximar-se dos principais mercados europeus.

“As duas organizações vão manter identidades próprias, partilhando a estrutura operacional, com o objetivo de assegurar continuidade aos clientes e criar capacidade de escala para novos projetos. A integração das equipas terá início em 2026, com a meta de ultrapassar os 200 colaboradores na área de Salesforce até ao final de 2027”, informa o grupo Numen.

A Numen tem uma estratégia de crescimento por aquisições. Por exemplo, no último ano, comprou a Moovi, dedicada à formação em SAP, e a B2RISE, especializada em SAP Business Technology Platform.