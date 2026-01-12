Cotrim nega acusação de assédio sexual. “Irei até ao fim para apurar de onde esta mentira apareceu”

O candidato presidencial João Cotrim de Figueiredo recusou esta segunda-feira as acusações de assédio sexual de que está a ser alvo por uma antiga assessora e afirma que vai avançar com um processo em tribunal.

“Irei até ao fim para apurar de onde esta mentira apareceu. Estou de consciência absolutamente tranquila, não só desde que estou na vida política como nos 40 anos de vida profissional”, afirmou o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, em declarações aos jornalistas, a partir da Covilhã.

Questionado sobre se, apesar desta acusação pública, ainda vai conseguir manter a sua campanha para o Palácio de Belém em crescimento, como têm indicado as sondagens, respondeu que sim. “Não me deixo abalar e tenho muita força“, acrescentou João Cotrim de Figueiredo.

Em causa está uma publicação nas redes sociais de Inês Bichão, ex-assessora parlamentar, na qual acusa João Cotrim Figueiredo de comentários inapropriados que podem indicar uma situação de assédio sexual. “É absolutamente e completamente falso o que essa senhora pôs a circular. Vai ser objeto de processo por difamação, porque há política, política suja e depois há isto, abaixo. Não percebo como em Portugal ainda conseguem fazer política desta maneira”, lamentou o candidato e também eurodeputado.

Paralelamente, numa reação enviada aos meios de comunicação social, explica que vai avançar para a justiça, “independentemente das suas circunstâncias e das funções que [Inês Bichão] exerce num dos gabinetes do atual Governo”, enquanto consultora do Ministério dos Negócios Estrangeiros: “A calúnia que circula sobre o meu alegado comportamento é totalmente destituída de fundamento. É de uma gravidade que não pode ser deixada passar sem reação“.

Na mesma mensagem, João Cotrim Figueiredo garante que a candidatura vai à segunda volta “com as prioridades bem definidas e a vontade orientada para a vitória”. “Apelo a que estas acusações, baixas, vis e torpes não nos distraiam do essencial: votar por uma visão de um Portugal melhor, maior e mais moderno, assente na cultura, no conhecimento e no crescimento”, conclui.

Notícia atualizada às 18h38