CRC Group adquire a Managing Agency Atrium da LLoyds

O grupo de corretagem e Managing General Agency (MGA) CRC Group, com sede no estado de Carolina do Norte, nos Estados Unidos, finalizou a aquisição da Atrium, uma das managing agencies da Lloyd’s, na quinta-feira.

De acordo com comunicado do CRC Group, a Atrium vai continuar a operar de forma independente e manter o seu nome, continuando sob a liderança do CEO John Fowle.

A transação foi iniciada em julho de 2025, mas ainda não foram conhecidos mais detalhes, segundo o Insurance Journal.

“Estamos a expandir o nosso alcance internacional, a alargar as nossas capacidades em linhas especializadas e a aproveitar as nossas forças combinadas para impulsionar a inovação e criar novas oportunidades de colaboração em toda a nossa rede global”, disse Dave Obenauer, CEO do CRC Group.

A Atrium, que administra o Sindicato Lloyds 609 e o recém-lançado Sindicato 2026, é especializada em seguros e resseguros de property, casualty e linhas especializadas. Em 2024, a Atrium gerou 1,3 mil milhões de dólares (USD) em prémios brutos emitidos.

“Hoje marca um novo capítulo na história da Atrium, à medida que aceleramos a execução da nossa estratégia como parte do CRC Group”, afirmou John Fowle, CEO da Atrium. “O compromisso inabalável da Atrium com um desempenho de subscrição líder de mercado passa agora a ser sustentado pelo compromisso e apoio de longo prazo do CRC Group, enquanto impulsionamos o negócio para o futuro.”

O CRC Insurance Group emprega cerca de 6.000 colaboradores em escritórios distribuídos pelos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido.