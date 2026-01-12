Dica ECO dos Fundos: Como fazer um pedido de pagamento

Sabe como fazer um pedido de pagamento? Sabe que há três tipos de pedidos de pagamento – o pedido inicial, o pedido de reembolso e o pedido de pagamento de saldo? Sabe que tem de reportar os indicadores previamente contratualizados e apresentar um mapa das despesas realizadas?

Luísa Machado, secretária técnica do Pessoas 2030, explica os detalhes do processo através do qual os beneficiários fazem o pedido de pagamento, na Dica do ECO dos Fundos, o podcast quinzenal do ECO.

“É essencial conhecer bem as regras, o aviso de candidatura, a forma dos apoios, a periodicidade dos pagamentos e as regras específicas de elegibilidade”, explica Luísa Machado. A responsável recorda que os pedidos de o pedido de reembolso, “no qual se pede o ressarcimento das despesas executadas”, podem ser feitos “manualmente ou através do preenchimento de um template”. Mas atenção: não altere a formatação das colunas para não originar erros na submissão, frisa Luísa Machado.