“É o momento de sermos patriotas”, declara Ventura ao “Portugal que chega sempre atrasado”

O candidato presidencial André Ventura afirmou esta segunda-feira que este é o momento de se ser patriota, recordou que outros países “já foram” e disse que irá conduzir Portugal por esse caminho.

“Agora é o momento de sermos patriotas. Outros países já foram. Agora, é o momento de sermos nós. Portugal chega sempre atrasado às coisas. Mas, agora, chegámos a tempo”, disse André Ventura, que discursava em Mirandela, distrito de Bragança, no final de uma arruada.

Numa referência à onda nacionalista que tem conquistado votos e poder em vários países da Europa, André Ventura vincou que não pretende apenas chegar onde outros estão, mas disse que os irá ultrapassar.

“Vamos ser ainda mais patriotas do que eles. Vamos construir um país ainda mais para os nossos do que eles fizeram”, salientou, considerando que quer que nenhum jovem ou reformado “fique para trás em relação àqueles que chegam” a Portugal.

Apesar de notar que o país sempre recebeu bem “toda a gente”, Ventura voltou a alegar que os imigrantes têm acesso a tudo — casa, subsídios e apoios — e que não há nada para os portugueses.

“Os portugueses primeiro e os portugueses em primeiro lugar. É isso que nós temos de fazer neste país. É isso que nós temos de fazer neste país. E eu vou levar-vos a esse país. E eu vou conduzir-vos a esse país de patriotismo”, sublinhou.

Num discurso de dez minutos, no seu tom habitualmente aguerrido, Ventura prometeu, perante uma plateia com cerca de uma centena de pessoas, que irá conduzir os portugueses a um país “de novidade, de riqueza, de transformação”.

“Eu vou levar-vos a esse futuro que querem”, disse, terminando o discurso a gritar: “Viva Portugal!”.