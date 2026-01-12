Elon Musk anuncia que novo algoritmo do X será aberto a partir desta semana
Esta medida surge após polémicas que envolveram a plataforma, relacionadas com a geração de imagens com IA a pedido dos utilizadores, incluindo nudez de menores.
O magnata e proprietário do X, Elon Musk, anunciou que, a partir do próximo sábado, a sua rede social será de código aberto, incluindo todo o código utilizado para determinar as publicações orgânicas e publicitárias que são recomendadas aos utilizadores.
Esta medida surge após uma série de controvérsias que envolveram a plataforma relacionadas com a geração de imagens explícitas com inteligência artificial (IA) a pedido dos utilizadores, incluindo nudez de menores.
Após denúncias de utilizadores e instituições, como a União Europeia, que ordenou à plataforma que conservasse toda a documentação até ao final do ano, Musk tomou a decisão de tornar público o novo algoritmo para dar mais transparência à rede social.
Numa mensagem publicada no X, Elon Musk esclareceu que esta medida “será repetida a cada quatro semanas, com notas completas para os programadores para os ajudar a ver o que mudou”.
No entanto, não é a primeira vez que o magnata tenta tornar público o código aberto do X, uma vez que em 2023, meses depois de assumir o comando da plataforma, divulgou um código que não foi muito revelador, embora tenha sido descoberto que as publicações de Musk tinham uma categoria própria, juntamente com republicanos, democratas e “utilizadores avançados”. Depois disso, os engenheiros da plataforma defenderam que era para “rastrear estatísticas”, embora posteriormente tenham eliminado essa secção do algoritmo.
