Emprego na Defesa dispara 30% na Alemanha com investimento massivo no setor

O número de trabalhadores no setor de Defesa na Alemanha aumentou cerca de um terço nos últimos quatro anos, num momento em que o país está a investir massivamente nas suas capacidades de defesa. Só no ano passado, foram assinados contratos de 83 mil milhões de euros com empresas de defesa.

Desde 2022 a Alemanha tem vindo a aumentar o seu orçamento de Defesa — desde a invasão russa da Ucrânia, o país tem fechado contratos na ordem de 207 mil milhões de euros, dos quais 83 mil milhões só no ano passado, uma subida face aos 23 mil milhões registados em 2021 — e os esforços de recrutamento das empresas dispararam.

Cerca de 83 mil pessoas a nível global estão a trabalhar nas unidades de Defesa de cinco das maiores empresas alemãs desta indústria, bem como em quatro das startups de mais rápido crescimento, segundo dados facultados pelas empresas ao Financial Times conteúdo em inglês/acesso reservado). O valor representa uma subida de quase 30% face aos 63 mil registados em 2021.

A Airbus — cuja unidade de defesa na Alemanha está envolvida na construção do jato de combate Eurofighter e no avião de carga A400M — é o maior empregador, com 38 mil pessoas a trabalhar no setor de defesa a nível global, dos quais mais de metade na Alemanha, segundo dados da empresa.

O segundo maior empregador é a Rheinmetall. A produtora de tanques, artilharia e munições foi a que, entre as empresas que participaram no inquérito do FT, mais aumentou o número de trabalhadores em termos absolutos: de 15.400 em 2021 para os atuais 23.500. Número que o CEO, Armin Papperger, admitiu em setembro que, em três anos, deverá atingir os 70 mil. Só este ano estimam receber 300 mil candidaturas.

As DefTech alemãs também deram forte contributo, com a fabricante de drones Helsing a ver aumentar 18 vezes nos últimos quatro anos o seu número de trabalhadores, após começar também a produzir hardware.