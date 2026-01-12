Ex-Accenture assume liderança da Kyndryl em Portugal

José Gonçalves é o novo diretor-geral da Kyndryl em Portugal, empresa com cerca de 1.000 pessoas no país. O ex-Accenture substitui José Manuel Paraíso, que desde 2021 liderava a companhia fornecedora líder de serviços tecnológicos empresariais críticos no mercado nacional.

Com mais de 30 anos de experiência no setor das TIC, José Gonçalves foi, durante sete anos, responsável máximo da Accenture Portugal, tendo nos dois últimos anos, ocupado o cargo de Global Managing Director para a área de Resource Sustainability Services na estrutura internacional da consultora, empresa na qual iniciou carreira em 1994, informa comunicado.

O executivo sucede no cargo a José Manuel Paraíso, que liderou a Kyndryl desde a entrada da empresa, um spin-off da IBM, no mercado nacional em 2021.

“José Manuel Paraíso irá encerrar a sua etapa na Kyndryl após mais de 42 anos de uma notável carreira no setor tecnológico. Desde a sua integração na IBM há 27 anos, José Manuel Paraíso liderou a Kyndryl em Portugal com paixão, visão e compromisso, deixando um legado duradouro na equipa, nos clientes e na cultura da empresa”, informa a companhia em comunicado.

Em Portugal, a Kyndryl emprega cerca de 1.000 pessoas.