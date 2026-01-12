EY compra consultora alemã e reforça equipa em Portugal

A EY Portugal, em parceria com a EY Alemanha, assinou um acordo para comprar os ativos da alemã Qiado GmbH, consultora especializada na transformação digital e otimização de processos na área financeira. A equipa foi integrada na big four, o que levou à entrada de quase três dezenas de profissionais em Portugal.

“Portugal assume um papel central nesta operação. Dos 40 colaboradores da Qiado, 27 foram integrados na EY Portugal no início do ano“, indica a EY Portugal num comunicado divulgado esta segunda-feira. Com sede em Bernau am Chiemsee, na Alemanha, a consultora tem escritórios em Lübeck e em Lisboa.

De acordo com a EY Portugal, a “equipa irá prestar serviços a clientes baseados na Alemanha e outros países europeus, com foco em competências de elevado valor acrescentado, nomeadamente em projetos de transformação financeira e de contract lease management, um domínio crítico para muitas organizações, especialmente no enquadramento de normas contabilísticas e de relato financeiro como a IFRS 16″.

“Esta integração reflete a aposta contínua da EY no reforço das capacidades de transformação financeira e no apoio aos nossos clientes num contexto de elevada exigência técnica e regulatória. A incorporação da Qiado vem acelerar a ambição de construir equipas cada vez mais especializadas e integradas a nível europeu”, afirma Miguel Farinha.

O Country Managing Partner da EY Portugal, Angola, Moçambique e Cabo Verde indica ainda que o “talento e a experiência técnica dos profissionais da Qiado permitirão reforçar a resposta aos desafios que as organizações, e os seus CFO, enfrentam na transformação dos seus modelos financeiros e operacionais”.

Já Felipe Nogueira Matzke, diretor-geral da Qiado, que liderará a equipa agora integrada na EY, refere que esta aquisição vai permitir à consultora “crescer de forma significativamente mais forte na área da transformação financeira, reforçar o nosso portefólio de serviços e expandir de forma relevante a nossa base de clientes na região da Alemanha e da Europa Ocidental” ao beneficiar da “rede global e das amplas competências e soluções da EY”.