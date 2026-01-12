Defesa

França começa recrutamento para serviço militar voluntário de 10 meses

  • Lusa
  • 9:57

A previsão é a de que neste primeiro ano, no verão, se incorporem cerca de 3.000 pessoas, tendo em vista um total de 10.000 em 2030 e de 42.500 em 2035.

A República Francesa começa hoje a campanha de recrutamento para o novo regime de serviço militar voluntário de 10 meses, anunciado em novembro pelo seu presidente, Emmanuel Macron.

“Já recebemos pedidos”, disse a ministra da Defesa francesa, Catherine Vautrin, em declarações ao jornal diário regional L’Union que o objetivo passa por angariar elementos em “todos os territórios”.

A medida de serviço militar voluntário dirige-se a todos os cidadãos franceses entre os 18 e os 25 anos, independentemente do género, tendo as autoridades estipulado metas de 80% de jovens entre os 18 e 19 anos e de 20% entre de 20 e 25 anos.

A previsão é a de que neste primeiro ano, no verão, se incorporem cerca de 3.000 pessoas, tendo em vista um total de 10.000 em 2030 e de 42.500 em 2035.

A remuneração será de 800 euros brutos por mês, além de alimentação e alojamento durante a prestação do serviço.

Os candidatos selecionados vão receber notificações em maio para conciliar os seus horários com eventual exame de admissão à universidade (“Parcoursup”) sem perderem a futura vaga no ensino superior, que passará para o seguinte ano letivo.

O primeiro mês deste serviço militar voluntário será dedicado ao treino de tiro, marcha, orientação e topografia. Os seguintes nove meses consistirão em serviço ativo em França.

Está fora de causa o envio de efetivos que prestem este serviço militar voluntário para zonas de conflito bélico ou operações militares no exterior do território.

